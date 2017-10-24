Главу нижегородских справороссов могут лишить депутатства из-за картошки

Нижний Новгород, , 16:10 — REGNUM Прокуратура требует лишить главу нижегородского регионального отделения «Справедливой России» Александра Бочкарева статуса депутата областного Законодательного собрания. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, депутата уличили в незаконной предпринимательской деятельности.

Прокурорская проверка установила, что в августе 2017 года, будучи председателем комитета Законодательного собрания по развитию предпринимательства и туризма и осуществляя свои полномочия на постоянной профессиональной основе, замещающим государственную должность Нижегородской области, в рабочее время Бочкарев находился в Севастополе, где участвовал в открытии социального рынка «Рынок Народный». Он активно рекламировал преимущества торговли на рынке, привлекая внимание массового потребителя товаров, реализуемых на его территории.

Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем продовольственного рынка «Рынок Народный», открытого в Севастополе, является его близкий родственник.

В прокуратуре отмечают, что по закону лицам, замещающим государственные должности субъектов Российской Федерации, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. За несоблюдение этого запрета нарушитель подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия.

В настоящее время прокуратура уже внесла в Законодательное собрание Нижегородской области представление, в котором поставлен вопрос о досрочном прекращение полномочий депутата Александра Бочкарева .

Необходимо отметить, что Бочкарев также является одним из организаторов рынков «Народный» в Нижнем Новгороде.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые информацию о поездке нижегородского депутата в Севастополь обнародовал его бывший соратник по партии Алексей Якимов, который после длительного внутрипартийного конфликта с Бочкаревым был исключен из партии.

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Именно Якимов в сентябре 2017 года обнаружил в сети интернет информацию о том, как месяцем ранее в Севастополе Бочкарев рассказывает о том, как ведет свои бизнес-процессы в Крыму и в Нижегородской области. В опубликованных роликах Бочкарев представлен как директор агрохолдинга ООО «Рынок «Народный». При этом на лацкане его пиджака прикреплен депутатский значок.

На основании увиденного Якимов направил заявление в прокуратуру.

При этом сам Бочкарев категорически отрицал свою причастность к открытию рынка, заявляя, что отправился в Севастополь для выстраивания побратимских отношений между городами.