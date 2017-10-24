В Болгарии в очередной раз осквернили памятник Советской армии

София, , 16:00 — REGNUM Памятник солдатам Советской армии, установленный в центре Софии, в очередной раз подвергся осквернению вандалами, передаёт 24 октября болгарское издание «Дневник».

Как сообщается, на этот раз неизвестные закрасили фигуры солдат на монументе жёлтой краской.

Ставшие уже регулярными акты вандализма в отношении монумента, который был установлен в середине прошлого века в память об освобождении Болгарии от фашистских оккупантов, с каждым разом всё меньше волнуют власти республики, а защиту памятника от вандалов и приведение его в надлежащий вид после очередных подобных акций всё чаще вынуждены брать на себя гражданские активисты.

На последний случай осквернения монумента пока никак не отреагировали ни правоохранительные органы, ни другие представители местных властей. Очевидно, что вандалы вновь не будут привлечены к ответственности и будут продолжать свои акции и далее.

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