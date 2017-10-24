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Додон заявил о нелегитимности нового главы минобороны

Политика

Демократы запустили бумеранг, который к ним вернется, считает Додон

Кишинёв, 24 октября 2017, 15:59 — REGNUM  Назначение Евгения Стурзы министром обороны Молдавии вопреки мнению президента является нелегитимным. Об этом молдавский лидер Игорь Додон написал на своей странице в Facebook.

«Приведение к присяге министра обороны выходит за рамки политической легитимности и демонстрирует, как бессилие заставляет власть совершать серьёзные ошибки», — отметил он.

По словам Додона, демократы создали прецедент, который впоследствии обернется против них. Такой инструмент станет запущенным ими бумерангом. Президент Молдавии выразил уверенность, что методы оппозиции не будут восприняты ни в стране, ни за границей.

«Они могут называться чем угодно, только не демократией», — заключил Додон.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября конституционный суд Молдавии вынес решение о временном исполнении обязанностей главы государства спикером парламента Андрианом Канду или главой правительства Павлом Филипом. Таким образом назначение на пост министра обороны Стурзы, чья кандидатура дважды была отклонена Додоном, стало возможным в обход президента.

Напомним, в Молдавии сложилась ситуация, когда президент обладает лишь декоративными полномочиями и по существу не может влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны. Власть фактически держит в руках глава Демократической партии Владимир Плахотнюк.

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Политический кризис в Молдавии