Вашингтон, , 15:53 — REGNUM За столетие, прошедшее с 1917 года, немногое изменилось в России, во всяком случае, явно не с экономической точки зрения, пишет Джереми Гонт в статье для Reuters.

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Автор отмечает, что по данным исследования инвестиционного банка Renaissance Capital, специализирующегося в регионе, между Российской империей 1917 и Россией 2017 года больше общего, чем стоило бы ожидать.

Например, параллели прослеживаются в объемах внешнего долга. Так, до Великой Октябрьской социалистической революции до трети российских долговых обязательств находились в руках иностранцев. Подобная ситуация наблюдается и сейчас. До 1917 года иностранцы получали 5—8% прибыли по дивидендам с акций российских компаний. Такая же ситуация наблюдается и сегодня.

Дореволюционная Россия в значительной степени отставала от мировых держав по индустриальной мощи, находясь наравне с Мексикой и Бразилией. Подобное отставание налицо и сегодня. Более того, если сырье было основным экспортом России до революции, составляя две трети ее экспорта, то, по данным Renaissance Capital, доля сырья в экспорте РФ по-прежнему составляет две трети.

Наконец, Россия до 1917 года была крупнейшим экспортером зерна, а согласно подсчетам банка за 2015—2017 год, страны, прежде входившие в бывшую Российскую империю, по-прежнему являются совокупно крупнейшим экспортером зерна.

При этом нельзя сказать, что ничего совсем не изменилось. В частности, в советскую эпоху была проведена кампания борьбы с безграмотностью, хотя, как подчеркивает экономист организации Чарли Робертсон, наиболее успешными в современной России регионами являются те, в которых на 1917 год был наименьший уровень безграмотности. В СССР также была проведена индустриализация.

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Робертсон отметил, что Россия смогла бы добиться значительно больших успехов, если бы не революция и последовавшие за ней советские годы, которые, по его словам, остановили развитие современной экономики.

«Россия сокращала отрыв от Италии, проводя индустриализацию такими же высокими темпами, как Япония, и опережала Испанию в первой половине XX века», — отметил он.

«Если бы этот прогресс удалось сохранить, и в отсутствие голода и неоднократных иностранных вторжений, мы думаем, что Россия была бы густонаселённой, более богатой и демократической страной, чем она является на сегодняшний день», — добавил он.

«Без 1917 года Россия, возможно, пережила бы всего три (или менее) таких катастрофы, подобно Китаю и Германии, и считалась бы более процветающим государством, чем она является на сегодняшний день».

Напомним, Великая Октябрьская социалистическая революция произошла 25 октября 1917 по старому стилю — ныне 7 ноября. Необходимо отметить, что утверждение о том, что Великая Октябрьская социалистическая революция и «последовавшие за ней советские годы» могли помещать развитию Российского государства, довольно широко распространено.

По мнению исследователей, в большинстве случаев такие оценки сделаны на основании подтасовки фактов в угоду собственной картине мира.

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