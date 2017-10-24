На пресс-конференции Собчак поймали «белую лошадь»

Москва, , 15:48 — REGNUM На пресс-конференции телеведущей «Дома-2» Ксении Собчак, посвященной выдвижению ее кандидатуры на выборы президента России, неизвестный мужчина попытался прорваться на сцену в маске белой лошади. Об этом 24 октября передает «5 канал».

В ходе мероприятия неизвестный мужчина поднялся с места и заявил, что хочет задать вопрос. После этого он быстро надел на голову маску лошади и с криками попытался прорваться к телеведущей, но охрана вовремя скрутила молодого человека и вывела на улицу.

Ранее в ходе пресс-конференции Собчак ошарашила даже своих сторонников, назвав Крым «украинским». Этим она может вполне подвести себя под уголовное дело — по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Причем это было сделано «с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)» — ее пресс-конференция транслировалась в сети Интернет.

Судя по пресс-конференции Собчак, никаких иных идей для президентской кампании у нее нет. Кроме разве что потрепанных жизнью «героев вчерашних дней», вытащенных из нафталина и приглашенных на сцену в качестве главы предвыборного штаба «кандидата».

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