Украины заработала на ограничении работы OPAL $300 млн

Киев, , 15:17 — REGNUM Украина на «транзите газа» заработала около $300 млн за счет ограничений поставок голубого топлива по газопроводу Opal. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в рамках международной конференции по вопросу реформирования нефтегазового комплекса страны.

«Украинская сторона заработала около $300 млн, пока не работал газопровод OPAL», — сообщил он.

13 октября 2017 г. пресс-служба компании-оператора OpalGastransport GmbH & Co KG сообщила, что высший земельный суд Дюссельдорфа принял решение о снятии всех ограничений аукционного использования газотранспортных мощностей газопровода OPAL.

Как ранее передавало ИА REGNUM, газопровод OPAL, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Западной и Центральной Европы, подает голубое топливо в Германию до границы с Чехией в общих объемах до 36 млрд куб. м. газа в год.

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