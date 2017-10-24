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Глава Удмуртии исключен из президентского совета по коррупции

Политика

Он входил в состав совета с 2015 года

Глава Удмуртии исключен из президентского совета по коррупции
PublicDomainPictures
Шахматы

Москва, 24 октября 2017, 15:17 — REGNUM  Глава Удмуртии Александр Бречалов исключен из состава президентского совета по противодействию коррупции. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 18 октября, опубликован на портале правовой информации.

Кроме Бречалова, из состава совета исключены депутат Госдумы РФ Любовь Яровая, адвокат Анатолий Кучерена и заместитель министра юстиции России Олег Плохой.

В то же время в совет по противодействию коррупции войдут президент торгово-промышленной палаты, член центрального штаба ОНФ Сергей Катырин, председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев и начальник управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов. При это рядом с фамилиями Катырина, Пискарева и Фадеева значится ремарка «по согласованию».

ИА REGNUM напоминает, Бречалов состоял в президентском совете по противодействию коррупции в качестве секретаря Общественной палаты РФ с 2015 года. Полномочия его на этом посту были прекращены в апреле 2017 года в связи с назначением врио главы Удмуртии.

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