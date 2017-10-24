Станислав Стремидловский, , 15:49 — REGNUM

В Польше идет голодовка врачей. Интерны из Померании начали голодовку в Гданьске, передает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Профсоюзы, которые раньше лишь поддерживали их, также стали активно протестовать. Однако в голодовке могут участвовать только те врачи, которые находятся в отпуске, или «безработные». Голодающие одеты в черные футболки с надписью «Голодовка протеста», люди, которые их поддерживают, носят белые футболки с надписью «Поддерживаю протест». Основным требованием интернов является увеличение расходов на здравоохранение до 6,8% от ВВП в течение следующих трех лет. Правительство соглашается с этим, но утверждает, что сможет выполнить эту претензию только к 2025 году.

О голодовке протеста в Лодзи информирует Dziennik Łódzki (Лодзь). «Мы начинаем чувствовать усталость, нам нужно больше времени для выполнения ежедневных обязанностей, но мы полны надежды и не теряем хорошего духа», — говорит Пётрек, врач-стажер. Акция началась 19 октября. В ней приняли участие пять интернов и стажеров, к которым на второй день присоединились другие врачи. «Мои родители — врачи, прежде чем начала учебу, я знала о ситуации в сфере здравоохранения, — рассказывает Паулина, стажер, которая присоединился к протесту. — Не могу сказать, что не думаю об отъезде из страны. Я была на практике в больнице в Австрии, по сравнению с Польшей — это просто другая реальность. Нет такой бюрократии, врач не занимается главным образом медицинскими документами, не может превышать время своего пребывания на работе. Я также помню, например, что на одну острую пациентку в отделении неврологии приходился один врач, одна медсестра и один физиотерапевт. У нас такое, к сожалению, пока что невозможно». В субботу, 20 октября, голодовка началась в лаборатории диагностики. Проблема с ними в том, что отсутствует специальное финансирование, лабораторий не хватает в больницах, имеющиеся в основном приватизированы. А ведь на 80% решение врача о лечении зависит от диагностических данных. «Вы имеете нашу полную поддержку, поддержку врачей по всему миру, — обратился к протестующим доктор Гжегож Мазур. — Но я сожалею, что никто из властей не сказал вам «спасибо» за то, что вы боретесь за изменения, подвергаете опасности свое здоровье ради пациентов и работников здравоохранения. Вас все время пытаются дискредитировать, звучат обвинения в отсутствии у вас принципов, но это именно вы сейчас ближе всего к исполнению этического кодекса. Недофинансирование — это основная проблема системы здравоохранения. Это время, когда власти должны приступить к серьезным переговорам».

А тем временем, рассказывает Gazeta Pomorska (Быдгощ), правительство хочет привлечь врачей с Украины. «Когда слышу по радио, что правительство обращается за украинскими врачами, потому что в больницах всё больше и больше не хватает специалистов, это не на шутку пугает», — не скрывает пани Гражина, которую журналисты встретили в поликлинике в центре Быдгоща. Она вовсе не против иностранцев, отмечая, что в городе встречаются врачи из экзотических стран, но те хоть не новички. Речь идет о здоровье и жизни, власти явно перебарщивают. Вместе с тем есть проблема нехватки медиков, особенно на периферии, в районных больницах. «Там самая сложная ситуация. Доходит до того, что не могут составить график дежурств», — рассказывает Артур Мечковский, интерн в Университетской клинике №2 имени Яна Бизеля. Больница в Александрув-Куявском срочно примет на работу хирурга, педиатра, гинеколога, анестезиолога и психиатра. Желающих нет. В мае портал rynekzdrowia. pl сообщал, что в Польше работает около 300 врачей с Украины. Их могло быть больше, если бы не большие неудобства с трудоустройством. Медики из стран, не входящих в ЕС, прежде чем иметь дело с польскими пациентами, сначала должны нострифицировать свой диплом, выявить различия в образовании, сдать экзамен на знание польского языка (медицинского) и экзамен, дающий право практиковать. Власть «анализирует рецепты». По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения Милены Крушевской, ведомство «рассматривает правовые решения, принятые другими странами в отношении допуска иностранцев к профессии врача». Тем временем из Польши выезжают врачи. Только в 2015 году органы местного самоуправления (Куявско-Поморского воеводства — 30) выдали более 900 справок. В стране сегодня на 1000 пациентов приходится 2,2 врача, самый низкий уровень в Евросоюзе.

Арендаторы квартир провели акцию протеста, требуя остановить «бандитскую приватизацию» под окнами администрации Нижнесилезского воеводства, сообщает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Протестовали жители многоквартирных домов, расположенных на улице Прекрасной и в переулке Рогожиньского. Они требуют назначения комиссии, снижения арендных ставок и восстановления права на жилье. Их дома были приватизированы 18 лет назад. Сейчас люди заявляют воеводе Павлу Хреняку, что «наши квартиры были проданы при неясных обстоятельствах, а теперь новые владельцы пытаются выбросить нас из наших домов». Они принесли плакаты с лозунгами «Верните похищенные квартиры!», «Мы требуем комиссии», «Остановить вороватых арендодателей!». Один из манифестантов, Франциск Мачеевский, который уже 42 года живет в доме на улице Прекрасной (до 1999 года принадлежавшем заводу вагонов Pafawag), рассказывает следующее: «У нас уже пятый владелец. Когда-то можно было договориться, но теперь… Постоянно повышается арендная плата, которая сегодня составляет 1200 злотых. Нам говорили, что мы будем здесь жить, пока живы, но в прошлом году приказали съехать». Барбара Квашна из Акции арендаторов добавляет, что «дикая приватизация» во Вроцлаве затрагивает несколько тысяч квартир, поэтому жители будут протестовать до конца.

В Польше начался отопительный сезон, и сосед снова перестает видеть своего соседа, констатирует Gazeta Olsztyńska (Ольштын). Чем ближе зима, тем больше смога. Ольштын не исключение. Правительство и местные органы власти борются с этим, но пока безрезультатно. Виновны зачастую сами жители. «Я живу в Дайтеке и сразу узнаю, когда начинается отопительный сезон, — говорит пани Божена. — Над нашим поселением начинает сгущаться серый дым. Люди топят печи. Недавно я вернулась с работы, а моя улица была темной от смога. Уверена, что был смог, потому что запах невыносимый». Жгут старую мебель и мусор. Экологи предупреждают, что в дыме может быть что угодно — от тяжелых металлов до канцерогенных диоксинов. Специалисты отмечают, что сжигание мусора в печи является преступлением. Муниципальная полиция имеет право входить в частные дома с 6 утра до 10 вечера, а в компании — круглосуточно, чтобы проверить, что помещают там в топку. По словам Камиля Сулковского из городской гвардии в Ольштыне, с начала сентября было пятнадцать сигналов, один человек наказан штрафом. Люди чаще всего сообщают о появлении едкого дыма. Городская ратуша борется за чистый воздух. В этом году город предложил жителям 300 тысяч злотых на замену котлов и угольных печей. Субсидиями могли воспользоваться жилищные кооперативы и владельцы частных домов. Как объясняет Патрик Пуликовский, пресс-секретарь мэрии Ольштына, «мы находимся в процессе разработки «Программы ограничения выбросов». Это стратегический документ, который определяет причины возникновения смога и корректирующие действия до 2023 года».

В бюджете Эльблонга должны быть предусмотрены средства на обучение учителей действиям по предотвращению гомофобии и других форм дискриминации в школах. Как передает Dziennik Elblaski (Эльблонг), это предложил президенту города советник Воцех Рудницкий из Союза левых демократических сил (SLD). Заявление советника было подано от имени группы учителей во время последней сессии городского совета. «Исследования показывают, что в последнее время всё большее число учеников и учениц средних и высших учебных заведений решается на раскрытие своей гомосексуальной или бисексуальной ориентации. К сожалению, это часто связано с отсутствием понимания и приводит к их преследованиям», — говорит Рудницкий. Он приводит пример 14-летнего Каспера из Горчина (Силезское воеводство). Мальчик в сентябре этого года начал учиться в новой школе, куда переехал, потому что в предыдущей постоянно терпел притеснения со стороны сверстников. Они не признавали его ориентации и того, как он одевается. Ни один из педагогов не реагировал на ситуацию. Но и в новой школе оскорбления повторялись. Каспер не выдержал преследований и в начале сентября покончил жизнь самоубийством. Советник хочет, чтобы в Эльблонге был организован цикл семинаров для учителей, который бы способствовал противодействию этим явлениям и обеспечению безопасности всем студентам и школьникам независимо от их сексуальной ориентации.

По всей стране отмечается дефицит яиц. Как пишут Super Nowości (Жешув), проблемы начинают отмечаться и в Прикарпатье. Птицеводы поставляют всё меньше и меньше яиц в магазины, особенно в крупные супермаркеты. Это происходит потому, что иностранные бизнесмены предлагают более высокие цены за продукт, и с ними трудно конкурировать. Есть реальные опасения, что в ближайшие месяцы жители Прикарпатья в лучшем случае за куриные яйца будут платить больше, чем до сих пор, а в худшем случае просто не смогут их купить. Птицеводы за одно яйцо М-класса (то есть среднего размера) от контрагентов из других стран Европы могут получить 45—50 грошей. Такие расходы не могут позволить себе польские магазины, продающие аналогичное яйцо за 37—39 грошей в розницу. Почему Запад вдруг так заинтересовался польским продуктом? «В Европе не хватает яиц, так как куры выпали из производственного цикла, — говорит Мариуш Шимышлик, директор Национальной палаты производителей мяса птицы и кормов. — Кроме того, во многих странах есть проблемы с птичьим гриппом». В Польше на фермах содержится 40 млн кур-несушек, однако даже столь большое их количество не в состоянии обеспечить спрос.

Сейм Польши работает над проектом бюджета на 2018 год, информирует Wochenblatt (Ополе). Это очень важный момент для немецкого меньшинства, потому что сейчас решается, какие средства ему выделят. «Бюджет на 2018 год представлен очень оптимистичным, особенно со стороны доходной, я хотел бы его принятия», — отмечает депутат от немецкого меньшинства Рышард Галла. В случае с расходами, то есть выделением денег на немецкое меньшинство, запланировано на 2018 год столько же, сколько в 2017 году. Если же речь идет о субсидии образовательным учреждениям, они также находятся на том же уровне, что и годом ранее, но… Появилась серьезная проблема, которая в какой-то степени касается немецкого меньшинства в Опольском воеводстве. Речь о росте средств бюджета на реставрацию памятников. Дело в том, что расхождение между бюджетами в отдельных воеводствах очень большое, вплоть до 10 миллионов злотых. Галла планирует добиваться повышения размера средств для немецкого меньшинства в Опольском воеводстве. Следов немецкой культуры на территории Силезии Опольской, как известно, мало, им нельзя позволить умереть. Вторая тема, которая была озвучена на заседании Сейма, касается грантов министерства образования на развитие и улучшение инфраструктуры школ, которые ведут преподавание на языках меньшинств.

Очередное проявление агрессии в отношении иностранцев произошло в Познани, сообщает Głos Wielkopolski (Познань). В трамвае некий молодой человек выкрикнул женщине, которая разговаривала с мужчиной по-немецки: «Здесь никто не будет говорить по-немецки!». У женщины был мусульманский платок, а у мужчины — темная кожа. Это начало раздражать местного «патриота» и его друга. Один из агрессоров начал ругать пару. На защиту их встал машинист, попросивший хулиганов выйти из трамвая. Те обрушились на водителя, крича ему: «Ты знаешь, что немцы сделали нашим предкам? Ты предпочитаешь этого гомика вместо нас?». Однако в конечном счете агрессоры вышли, плюнув при этом в иностранного гражданина. Как выяснилось, женщина была полькой. Она призналась, что это не первая атака в Польше на ее мужа-иностранца. Делом занялась полиция, которая пытается установить личности хулиганов.

Ариэль Журавский, владелец грузовика, который был использован для теракта в декабре прошлого года в Берлине, до сих пор не получил компенсацию от немецкого правительства, рассказывает Radio Szczecin (Щецин). Как утверждает его адвокат Стефан Хамбура, это происходит несмотря даже на то, что власти назначили специального агента, который должен был помочь в получении компенсаций семьям жертв и пострадавшим на месте теракта. «У нас назначена встреча с Куртом Беком, уполномоченным федерального правительства по делам теракта, который имел место в Берлине в декабре 2016 года. В ходе ее мы хотим обсудить все дела, которые до сих пор не были урегулированы», — заявил Хамбура. Адвокат отметил, что затянулось само согласование времени переговоров с уполномоченным, который, как оказалось, очень занят на основной работе председателя Фонда Эберта. «Федеральное правительство не до конца исполнило свой долг, — прокомментировал Хамбура, — так как его представитель, считаю, должен быть доступен ежедневно, а не только время от времени. Это не лучшая форма помощи жертвам теракта».

Фарфоровый завод в Цмелюве приобрел сервиз «Матильда», который на рубеже XIX и XX века был заказан российским императором Николаем II специально для балерины Марии Матильды Кшесинской, польской танцовщицы и примы-балерины Императорского Мариинского театра в Санкт-Петербурге, пишет Echo Dnia (Кельце). Предприятие получило право воспроизводить и продавать этот сервиз, который имеет уникальный вид и является единственным известным экземпляром в мире. Он состоит из более 100 частей на характерных квадратных ножках. Каждая ножка соединена с чашкой округлой трубкой. Набор состоит из чайников, чашек для кофе и чая, тарелок, вазы, соусника, горчичницы, перечницы и круглых с овальными тарелками. Сервис украшен кобальтом и 24-каратным золотом в версии для обеда, а в версии для кофе — тонкими золотыми полосками с монограммой Матильды. Как сказал владелец фабрики Адам Спала, «такого красивого сервиза, хотя я увлекаюсь фарфором, изучал множества каталогов, бывал на многих производствах, я еще не видел». По его словам, комплект сервиза, равно как его отдельные элементы, уже скоро можно будет приобрести на его фабрике в Цмелюве.