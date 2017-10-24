В Госдуме прогнозируют дрейф позиции Собчак по Крыму

Москва, , 15:09 — REGNUM Позиция Ксении Собчак по Крыму будет дрейфовать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в ходе брифинга в Госдуме.

По словам Собчак, с точки зрения международного права Крым является территорией Украины.

Парламентарий отметил, «Ксению качает в разные стороны», он также напомнил ее слова о то, что если бы она была президентом, она Крым вернула.

«Если она претендует на голоса либерального избирателя, то она должна делать такие заявления, тем самым она полностью перечеркивает 98% тех избирателей России», — отметил депутат.

«Мне кажется, что по этому, может быть, ключевому вопросу будет дрейфовать ее позиция», — добавил он.

Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.