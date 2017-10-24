Армянская политическая элита проигнорировал похороны Левона Айрапетяна

Ереван, , 15:06 — REGNUM На состоявшихся 21 октября в Москве похоронах российского предпринимателя и мецената армянского происхождения Левона Айрапетяна не присутствовал ни один высокопоставленный чиновник из политической элиты Армении, пишет газета «Грапарак».

В траурной церемонии принимали участие президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Вардан Тоганян, а также президент Союза армян России Ара Абрамян.

«При этом армянская политическая элита с большим удовольствием разъезжает по разным странам для участия в свадьбах, днях рождения или же других пиршеств. Недавно большая делегация побывала в Москве на свадьбе сына Карена Карапетяна. Кстати, президент Армении не направил даже телеграммы соболезнования», — пишет газета.

То же издание в другой заметке отмечает, что 20 октября вся политическая элита страны, во главе с президентом Сержем Саргсяном присутствовала на свадьбе дочери депутата парламента от правящей Республиканской партии Армении Артака Саркисяна.

«На свадьбе зафиксирована сенсация последнего времени — Серж Саргсян не танцевал», — иронизирует газета.

Как ранее писало ИА REGNUM, Айрапетян активно участвовал в благотворительности не только в России, но и на своей исторической родине — Нагором Карабахе, хотя прожил там всего два месяца. Он внес большой вклад в развитие и благоустройство республики.

На его средства были реализованы программы в родном селе Ванк Мартакертского района, он также профинансировал реконструкцию монастырского комплекса Гандзасар в Мартакерте и церкви в Шуши. На его средства в России в разные годы были восстанавливались Введенская Оптина пустынь в Калужской области, Спасо-Влахернский женский монастырь в поселке Деденево Дмитровского района Московской области. Айрапетян принимал активное участие также в воссоздании Храма Христа Спасителя в Москве.

Айрапетян скончался 18 октября в исправительной колонии №12 в Мордовии, где отбывал наказание по делу о мошенничестве.

В августе 2014 года против Айрапетяна было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По материалам дела, летом 2010 года Айрапетян пообещал Тамаре Изместьевой добиться вынесения более мягкого приговора ее сыну за $700 тыс., но повлиять на приговор не смог. На время следствия и суда Айрапетян находился под подпиской о невыезде. 14 апреля 2016 года он был признан виновным в мошенничестве и приговорен Замоскворецким судом Москвы к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. По словам адвокатов Айрапетяна, суд не учёл, что Айрапетян страдает раком мочевого пузыря, сахарным диабетом II типа, гипертонической болезнью, а также то, что в 2010 году он перенес инсульт, после чего в 2010 и 2013 годах ему делали операции на сердце. У Айрапетяна осталась жена и четыре дочери.

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