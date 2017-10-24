Путин: Россия планирует сократить ненефтегазовый дефицит

Москва, , 14:55 — REGNUM Российская Федерация планирует сократить к 2019 году ненефтегазовый дефицит с нынешних 8,5% до 5,9% ВВП. Об этом заявил во вторник, 24 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет!».

«Мы (власти РФ) планируем, что уже в 2019 году ненефтегазовый дефицит снизится с нынешних 8,5% до 5,9% ВВП, а общий дефицит федерального бюджета окажется меньше 1%», — сказал глава государства.

Напомним, что форум «Россия зовет!» стартовал 24 октября и продлится до 26 октября.

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