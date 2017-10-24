Атамбаев: Российско-киргизский фонд должен кредитовать строительство жилья

Бишкек, , 14:52 — REGNUM Российско-киргизскому фонду развития нужно активнее участвовать в финансировании сектора строительства жилья в Киргизии. Об этом заявил президент Алмазбек Атамбаев на встрече с председателем правления РКФР Эркином Асрандиевым, пишет пресс-служба главы государства.

По мнению киргизстанского лидера, предоставление фондом займов работающим в этой сфере компаний «будет иметь важный мультипликативный эффект для экономики страны».

Атамбаев отметил необходимость обеспечивать не только целевое и эффективное использование кредитов, но и оказывать содействие предпринимателям в развитии их деятельности, внедрении передовых и современных методов ведения бизнеса и управления.

В свою очередь Эркин Асрандиев рассказал главе государства о мерах по упрощению доступа к льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, об уже одобренных 780 бизнес-проектах, треть из которых реализуется в регионах, а также об увеличении кредитного портфеля фонда до 17,3 млрд сомов (14,54 млрд рублей по текущему курсу).

ИА REGNUM напоминает, что Российско-киргизский фонд развития был учрежден в 2014 году в рамках Соглашения о развитии сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Основная задача Фонда — адаптировать экономику республики к работе в условиях Евразийского экономического союза. Организация выдает кредиты работающим в Киргизии частным предпринимателям и компаниям на более выгодных, по сравнению с другими финансовыми организациями, условиях.

За два минувших года фонд предоставил займы на общую сумму в $202 млн (11,61 млрд рублей по текущему курсу) на реализацию 676 бизнес-проектов, из которых 88 — в сельскохозяйственной сфере.