Миронов о Собчак и команде: Ждем блокбастер

Москва, , 14:50 — REGNUM Намерение Ксении Собчак выдвигаться на пост президента РФ — это максимализм молодости, ей следовало бы начать с муниципального уровня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в ходе брифинга.

«Максимализм молодости и желание сразу взять быка за рога», — констатировал Миронов. Он посоветовал начать избираться с муниципального уровня или с уровня Госдумы.

При этом, по мнению парламентария, намерение Собчак — «это задорно, в чем-то хорошо, по-хулигански».

Говоря о команде Собчак, Миронов готов ожидать «либо новый блокбастер, либо телевизионное шоу».

По словам парламентария, «от намерения до выдвижения огромнейшая дистанция».

«Если Собчак самостоятельно соберет подписи, это будет круто, это будет говорить о серьезности намерений», — указал он.

При этом Миронов считает, что «Собчак отрабатывает программу «Справедливой России»», имея в виду ее слова о том, что голосуя за нее, избиратель выбирает графу «против всех». Партия неоднократно настаивала на возвращении этой графы в бюллетени.

Руководителем штаба станет медиаменеджер Игорь Малашенко.