Порошенко оценил шансы постройки космодрома на Украине

Киев, , 15:01 — REGNUM Возможность строительства на Украине космодрома для межгалактических полетов оценил президент Украины Петр Порошенко, выступая 24 октября на заседании совета регионального развития, сообщает УНН.

По его словам, экономический кризис, который возник на Украине после государственного переворота зимой 2014 года, пошел явным образом на спад. Это позволило стране начать строительство новых крупных объектов.

Пока что на Украине начали строить завод по производству упаковки, однако, как считает Порошенко, это только «первые шаги».

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«Конечно, круче было бы построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковки. Но мы делаем первые шаги после жесткого экономического кризиса, вызванного войной», — уверенно заявил украинский президент.

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Напомним, украинский президент всегда отличался особым отношением к реальным процессам, происходящим как в мире, так и на Украине. Так, 28 июня 2017 года, в День Конституции Украины, Порошенко заявил, что «украинской конституционной мысли более 300 лет», видимо, забыв, что украинская конституция была принята в 1996 году.

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