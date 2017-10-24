Польский депутат: Правительство намеренно блокирует программу «Польша-РФ»

Варшава, , 14:33 — REGNUM Польское правительство намеренно блокирует программу «Польша-Россия» для приграничных территорий. С таким заявлением выступил экс-маршалек Варминьско-Мазурского воеводства, ныне депутат Сейма Польши Яцек Протас.

«Программа «Польша-Россия» по неизвестным причинам блокируется на уровне правительства, — цитируют Протаса польские СМИ. — Министерство внутренних дел и администрации президента не хочет этого предприятия и, в связи с этим до сих пор нет никакого решения».

По мнению депутата, из-за этих действий республиканских властей приграничное с Калининградской областью Варминьско-Мазурское воеводство может потерять миллионы евро на дороги, повышение безопасности, культуру и туризм.

«Это удар по нашему региону», — полагает Яцек Протас.

ИА REGNUM уточняет, что бюджет программы приграничного сотрудничества «Россия — Польша» на период 2014—2020 годы составляет около 62 млн евро. Из этой суммы 41 млн евро выделяется Евросоюзом, 21 млн евро — Российской Федерацией.

Программа фокусируется на таких задачах, как улучшение транспортной доступности приграничных регионов, продвижение местной культуры, сохранение исторического наследия, защита окружающей среды.