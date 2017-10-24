От крупных партий — нереально: Кто-то приютит Собчак, которая ошиблась?

Москва, , 14:44 — REGNUM Ксения Собчак не сможет выдвинуться от крупных политических партий, считает генеральный директор центра политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Комментируя 24 октября возможность её выдвижения на президентских выборах от той или иной политической силы, он заявил корреспонденту ИА REGNUM, что с имиджевой точки зрения Собчак выгодна партия «Против всех». Тем временем кандидат сообщила, что ждёт предложений.

«Для Собчак выдвинуться от крупных партий (прежде всего, парламентских) и тех, которые давно играют в российской политике и обладают собственным политическим лицом (Партия «Яблоко» или «Патриоты России»), нереально. Что касается всех прочих политических организаций («Правое дело», «Против всех», «Гражданская инициатива»), коих много, то здесь она может пойти на сотрудничество с любой из этих организаций используя их именно как стартовую платформу, — заявил он. — С имиджевой точки зрения самое логичное для неё было бы выдвинуться от партии «Против всех». Никто не помнит, что эта партия собой представляет. Тот месседж, с которым Собчак идёт, идеально с этой партией совместится. Она использует эту партию как механизм, который, во-первых, позволит уменьшить количество собираемых подписей, а во-вторых, создать нормальную структуру поддержки в регионах. Какая бы партия не была, у неё есть функционеры и координаторы в регионах».

По его словам, крупные внепарламентские партии не согласятся на то, чтобы их представляла Собчак, так как для них это серьезная имиджевая потеря. Для мелких же, напротив, это будет выгодно. Во-первых, ради пиара, во-вторых, прилива сторонников, в-третьих, ради денег, которые Собчак придётся тратить.

«Однако все эти разговоры имеют смысл только в том случае, если у Собчак есть деньги. В её гипотетическом избирательном фонде. Если у неё на данном этапе нет 20 млн долларов, то говорить не о чем», — заявил Орлов.

В идеологическом же смысле её послание очень размыто, считает он, так как оно адресовано и протестным слоям, и тем, кто обычно рвёт бюллетени, либо уносит их.

«Адресовано оно и неагрессивным феминисткам в категории 30+ и молодежи, которой выборы интересны как карнавал. У неё много групп, на которые она ориентируется, и то, что она не выдвигает ясную предвыборную кампанию — это тоже верный технологический ход. Единственное, в чем она ошиблась, это её лозунг: «Я иду против Путина». Это снизит её электоральный потенциал. Шаг в сторону Мальцева, который говорил: «Все за Путина, «Парнас» против Путина. Голосуйте за «Парнас». И сколько в итоге набрал «Парнас»? Для неё более логично говорить: «Мой избиратель — это не избиратель Путина, он другой». Она должна собрать не-путинского либерального избирателя, но не бросать при этом вызов Путину», — считает Дмитрий Орлов.

Напомним, на пресс-конференции 24 октября Ксения Собчак заявила, что открыта для диалога с политическими партиями и не исключает, что может выдвинуться на президентские выборы от какого-то объединения. По словам Собчак, она ждёт предложений.