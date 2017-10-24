Вторник, 24 Октября 2017 года
14:38:50 МСК

Филиппинский военный: ИГИЛ* профинансировало захват города Марави

Политика

ИГИЛ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Манила, 24 октября 2017, 14:27 — REGNUM  Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправила своим сообщникам на Филиппинам $1,5 млн на финансирование захвата города Марави, расположенного на острове Минданао, сообщает Associated Press.

С таким заявлением 23 октября выступил генерал филиппинской армии Эдуардо Ано, который отметил, что боевики местной группировки «Мауте» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремились повторить успех своих ближневосточных соратников, захвативших в 2014 году город Мосул.

Ано также добавил, что поражение исламистов в Сирии и Ираке, а также в филиппинском городе Марави продемонстрировало, что с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поразившим мир темпами своего распространения, можно бороться.

Напомним, захватившая в мае 2017 года филиппинский город Марави группировка «Мауте» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присягнула в 2016 году также присягнула на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним