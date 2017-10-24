Песков о заявлении Ходорковского: «В Кремле никак не расценивают»

Москва, , 14:15 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать заявление бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, призвавшего не бойкотировать выборы президента РФ в 2018 г.

«В Кремле никак не расценивают такие заявления», — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, ранее экс-глава «ЮКОСа» Ходорковский призвал своих сторонников не бойкотировать выборы главы государства в 2018 г. в России.

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