Путин поручил ЦБ РФ и правительству определить статус криптовалют

Москва, , 14:15 — REGNUM В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина выпуск и размещение криптовалют будет регулироваться на легальных основаниях в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», соответствующий документ 21 октября опубликован на сайте Кремля.

Правительству РФ и Банку России поручено определить статус технологий и их понятий. В частности, речь идет о применении в нормативных актах таких понятий, как «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт» и других.

При этом подчеркивается, что определение понятий и изменения в законодательстве должны осуществляться «исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в Российской Федерации».

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Регулирование данного сектора будет осуществляться на тех же основаниях, что и регулирование рынка IPO.

Изменения предусматривают «регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путём размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг», — говорится в документе.

Для обеспечения функционирования организаций в данной сфере, в частности для «майнинга» криптовалют, будет предусмотрена регистрация хозяйствующих субъектов и соответствующее налогообложение.

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Отмечается, что перечень поручений Правительству и Центробанку России был сформирован по итогам совещания, которое проходило в Сочи 10 октября.

Напомним, тогда Путин сказал, что использование и легализация криптовалют чреваты крупными рисками, потому что у субъектов в этой сфере появляются возможности для «отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования даже терроризма, ну и конечно — распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане».

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