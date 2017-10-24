Собчак напомнила про НТВ, «которое мы потеряли»

Москва, , 13:59 — REGNUM Предвыборный штаб кандидата в президенты России Ксении Собчак возглавил политолог Игорь Малашенко. Об этом сообщила сама телеведущая Собчак на своей пресс-конференции.

«Наконец-таки я готова представить вам начальника своего штаба — Игорь Малашенко», — сказала кандидат в президенты.

Собчак напомнила, что Малашенко проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году, а также является основателем телеканала НТВ.

«НТВ, которое мы потеряли», — добавила Собчак.

Также телеведущая пригласила в свой штаб телеведущую Авдотью Смирнову, политтехнолога Виталия Шклярова, медиаменеджер проекта «Сноб» Ксению Чудинову, режиссера Сергея Кальварского, журналиста Антона Красовского и др.

Отметим, что чуть позже журналистка Божена Рынска на своей странице в соцсети Facebook прокомментировала участие своего гражданского мужа Игоря Малашенко в предвыборной кампании Собчак.

«Ребят, я в шоке, — пишет Рынска. — Комментариев у меня нет. Это решение Игоря. Так как мы уже 3 года пытаемся воспроизвести общего ребёнка, я не хочу с ним расходиться, мы 6 лет вместе».

По ее словам, она своей «политической позиции» не меняет, поэтому ей надо все «осмыслить».

"Я пока не могу поверить, — пишет журналист. — Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2017 г. телеведущая Ксения Собчак заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента РФ, чтобы заменить своей фамилией в избирательном бюллетене отсутствующую графу «Против всех».

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