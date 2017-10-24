Порошенко о митингах в Киеве: Стараются расшатать, а не расшатывается

Киев, , 14:01 — REGNUM Участники протестных акций у здания Верховной рады в Киеве не смогут расшатать ситуацию в стране, высказал свое мнение 24 октября президент Украины Петр Порошенко, сообщает «Украинская правда».

«Ничего у них не получится. Как ни стараются расшатать ситуацию — она не расшатывается», — заявил глава Украины.

По его мнению, ситуацию спасет народ Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2017 года Петр Порошенко заявил, что митингующим в Киеве нужны не реформы, а дестабилизация ситуации в стране и кровь.

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Днем ранее, 19 октября, украинские СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что среди митингующих в Киеве находятся члены экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и они готовы взять здание штурмом.

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