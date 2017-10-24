Директора ярославской дочки Газпрома «ушли на повышение»?

Ярославль, , 13:54 — REGNUM Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Сергей Скорняков покинул свой пост и 20 октября возглавил ООО «Газпром межрегионгаз Север». Об этом сообщает официальный сайт «Газпром межрегионгаз Север».

Решение принято единственным участником ООО — «Газпром межрегионгаз», которое в свою очередь является дочкой ПАО «Газпром».

Назначение для Сергея Скорнякова выглядит повышением в должности, так как «Газпром межрегионгаз Север» включает в себя три крупных региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Однако обстоятельства, предшествовавшие кадровым переменам, не могут не обращать на себя внимание.

16 октября в ряд СМИ просочилось письмо за подписью Сергея Скорнякова, обращенное к губернатору области Дмитрию Миронову. В нем высказывались опасения по возможному срыву апрельских договоренностей с Газпромом по погашению долгов за газ. В частности, в письме сообщалось, что вместо снижения задолженности по прогнозу газовиков к концу года она вырастет, а чиновники правительства оставляют обращения «Газпром межрегионгаз Ярославль» без внимания. Письмо явно не предназначалось для публикации, и уже на следующий день газовики попытались опровергнуть его положения, опубликовав пресс-релиз, в котором, напротив, хвалили действия властей Ярославской области.

«За 9 месяцев текущего года задолженность предприятий ЖКХ области (исключая ТГК-2) снизилась на 163 млн рублей. Полностью оплачиваются текущие поставки газа, а также погашена часть просроченной задолженности. Достигнута договоренность о реструктуризации долгов в течение пяти лет с условием погашения 20% задолженности ежегодно. ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» выражает надежду на дальнейшую активную помощь Правительства Ярославской области в вопросе погашения задолженности и конструктивное решение имеющихся проблем», — говорилось в официальном сообщении ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль».

По данным источников ИА REGNUM, публикация выдержек из письма Сергея Скорнякова Дмитрию Миронову вызвала резко негативную реакцию в правительстве области, стороны конфликта пытались найти источник утечки информации. А спустя 3 дня Сергей Скорняков был назначен на новое место работы. Эксперты ИА REGNUM связывают кадровые изменения именно с этим конфликтом.

То, что отставка и последующее назначение не было запланировано, косвенно подтверждает тот факт, что место главы «Газпром межрегионгаз Ярославль» пока остается вакантным.

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