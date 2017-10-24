И вновь «агент Кремля»?: Собчак «оказывает услугу» по повышению явки

Москва, , 13:52 — REGNUM Один из главных вопросов к Ксении Собчак — где она возьмёт деньги на свою предвыборную президентскую кампанию и кто именно готов их дать. Ответ на него тем не менее лежит в русле избирательной тактики российских властей, считает политолог Андрей Епифанцев. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 октября, комментируя пресс-конференцию Собчак, посвящённую знакомству с её штабом и программой.

«Это один из самых больших вопросов к Собчак. Понятно, что выборы — это действительно дорого, и ты должен располагать большим организационным элементом. Это и штабы, и те, кто будет собирать подписи, и прочее. Ниоткуда это не появляется. Возникает вопрос: откуда у неё эти средства? Была бы она бизнесменом, как Прохоров, или богатым артистом первой линии — тогда всё было бы понятно. Понятное дело, что она не бедный человек, но это совершенно не соотносится с тем, какие деньги нужны на такие выборы. Ответ лежит в той плоскости, что само выдвижение Ксении Анатольевне в русле избирательной тактики наших властей. Выдвигаясь она, понятное дело, оказывает услугу, размывая протестный электорат, придавая выборам интерес и тем самым обеспечивая уход от малой явки», — считает Епифанцев.

Одним из возможных источников финансирования он видит благотворительные фонды, так или иначе связанных с властями.

«Это могут быть как политические фонды, которые будут жертвовать на избирательную кампанию, либо частные коммерческие фонды, которым порекомендуют финансировать избирательную кампанию Ксении Анатольевны, и они будут это делать, надеясь на какие-то блага от власти», — заявил политолог.

По словам Епифанцева, это делается следующим образом. Существует некая коммерческая организация, никоим образом не связанная с властью, представители власти даже не являются её совладельцами. Но эта структура «дружит с властью» и надеется на получение каких-нибудь тендеров, контрактов, на уход от репрессалий, которые над ней висят, избавление от последствий налоговых прегрешений.

«Им рекомендуют: «Вы сделайте вот так, и мы закроем глаза». Ещё один вариант — это государственные гранты. Вариант денежных вливаний со стороны либерального крыла (например, денег Ходорковского) я считаю маловероятным, так как если такое будет, то это сочтут иностранным финансированием, и это никак не будет согласоваться с тем, зачем Ксения Анатольевна идет в политику», — резюмировал Епифанцев.

Отметим, что в ходе пресс-конференции 24 октября Ксения Собчак отказалась озвучивать сумму, которую планируется потратить на кампанию, и возможные источники финансирования, сославшись на то, что окончательная сумма пока не определена, но «есть понимание». Также она заявила, что рассчитывает на помощь «бизнесменов».