«Страна-основатель»: Порошенко назвал Украину основательницей ООН

Киев, , 13:50 — REGNUM Украина была одной из стран-основательниц ООН, написал 24 октября президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, 24 октября — дата, считающаяся днем основания ООН — является «украинским праздником», поскольку якобы в создании ООН, помимо 50 государств, принимала участие и Украина. Как это могло быть в 1945 году, когда Украина была советской республикой, президент не уточнил.

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Организация объединенных наций (ООН) была создана сразу после окончания Второй Мировой войны. Структура и принципы деятельности ООН создавались еще во время Второй мировой войны, подписание Устава ООН произошло 26 июня 1945 года, а 24 октября 1945 года Устав ООН вступил в силу. Традиционно, 24 октября считается днем основания международной организации.

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Напомним, Петр Порошенко неоднократно был замечен в злонамеренном искажении исторических фактов. Так, в мае 2017 года президент России Владимир Путин напомнил, что Россия и Франция имеют давние отношения — в XI веке младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна вышла замуж за короля Франции Генриха I.

В ответ на это высказывание, Порошенко заявил всему миру, что князь Ярослав Мудрый — это украинец, его «дочь-киевлянка» — украинка, а Путин пытался «похитить Анну в российскую историю».

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