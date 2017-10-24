Рынска о решении Собчак: расставание с Малашенко или штаб Навального

Москва, , 13:35 — REGNUM Бывший светский обозреватель Божена Рынска возмущена решением своего гражданского мужа Игоря Малашенко возглавить предвыборный штаб Ксении Собчак. Журналистка не исключила разрыва с сожителем, об этом она написала 24 сентября на своей странице в Facebook.

Рынска призналась, что шокирована ситуацией. Она отметила, что не хочет расходиться с мужем, так как надеялась родить ребенка, однако «должна все осмыслить».

«Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только», — подчеркнула она.

Позже журналистка рассказала о переписке с одной из подруг, которая советует ей не расставаться с гражданским мужем.

«Собчак пройдёт, а муж останется», — процитировала Рынска приятельницу.

В комментариях ей также посоветовали устроиться в штаб к Алексею Навальному, что обеспечило бы «полную демократию» в отдельно взятой ячейке общества.

«Наверное я так и сделаю», — ответила Рынска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеведущая Ксения Собчак заявила о том, что главой ее предвыборного штаба будет один из создателей телеканала НТВ, руководитель президентской кампании Бориса Ельцина 1996 года Игорь Малашенко.

В штаб Собчак, готовой баллотироваться на пост президента России, также войдут жена Анатолия Чубайса Авдотья Смирнова, политтехнолог Виталий Шкляров и медиаменеджер проекта «Сноб» Ксения Чудинова.

Напомним, ранее гражданская жена Малашенко Божена Рынска, известная скандальными высказываниями, назвала Ксению Собчак «тварью» и «подлой гадиной» за решение участвовать в выборах главы государства. По мнению журналистки, выдвижение Собчак является «договорным матчем».

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