«Грузинская мечта» сожалеет об отсутствии сильной оппозиции

Тбилиси, , 13:30 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» сожалеет об отсутствии в стране сильной оппозиции, заявила первый заместитель председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили. Именно слабостью оппозиционных партий она объяснила тот факт, что из 64 избирательных округов второй тур выборов пройдет только в шести.

«У оппозиционных партий достаточно низкая поддержка. Для нашей партии это, конечно, хорошо, но для развития страны наличие сильной оппозиции очень важно. Надеюсь, что со временем партии сумеют завоевать большую поддержку у избирателей», — отметила Чугошвили в беседе с журналистами.

Что касается решения «Единого национального движения» об отказе от участия её кандидатов во втором туре выборов, по мнению лидеров правящей партии, в ЕНД поняли, что шансов на победу у них нет.

«Они (ЕНД — прим. ИА REGNUM ) хотят представить процесс перед таким образом, будто в стране сложилась нездоровая ситуация, и подобные действия нужны им для того, чтобы предстать перед мировым сообществом в роли жертвы», — заявила журналистам председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия.

Напомним, 21 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых население страны выбирало мэров городов и муниципалитетов и членов местных собраний (сакребуло). По предварительным данным ЦИК, во всех избирательных округах наибольшее число голосов набрали представители правящей партии «Грузинская мечта». Тем не менее, в шести избирательных округах кандидаты от «Грузинской мечты» не смогли преодолеть 50-процентный избирательный барьер, и в этих округах состоится второй тур выборов. В двух из шести избирательных округов во второй тур вышли кандидаты от ЕНД. На заседании политсовета партии 23 октября было принято решение, что во втором туре выборов кандидаты от этой партии участвовать не будут.

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