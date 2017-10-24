«Компетенция сомнительная»: про ответ Собчак на вопрос о Крыме

Москва, , 13:33 — REGNUM Прежде чем делать заявления о том, что вхождение Крыма в состав Российской Федерации противоречит нормам международного права, с точки зрения которых полуостров якобы остаётся украинским, Ксении Собчак необходимо проконсультироваться у юристов, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 октября, комментируя пресс-конференцию Ксении Собчак в Электротеатре.

«С юридической точки зрения Крым — это Россия. С таким уровнем компетенции весьма странно и сомнительно… Думаю, что Ксении Анатольевне следует проработать этот вопрос, тем более что он является принципиальным для большинства граждан России. Впрочем, если Ксения Анатольевна хочет нарастить свой антирейтинг, то она двигается в правильном направлении», — подчеркнул Мухин.

По его словам, она рассчитывает на либеральный проукраинский электорат, которого в России достаточно мало.

«Не рассчитывает же она на проукраинских гастарбайтеров, которые не голосуют… Ксения Анатольевна интересничает, предлагая, что называется поторговаться. Я думаю, что она не на Привозе в данном случае, и её такое предложение выглядит неуместно», — прокомментировал Мухин обещание Собчак «разговаривать» по Крыму.

Добавим, в ответ на вопрос журналиста о статусе Крыма и её личном отношении к данному вопросу, Ксения Собчак заявила, что подобные вопросы напоминают ей детские игры «чем докажешь, что ты наш или не наш», тем не менее заявила:

«С точки зрения международного права Крым — украинский. Дальше давайте разговаривать».

Она отметила, что о дальнейшей судьбе полуострова необходимо «разговаривать» с привлечением экспертов, не пояснив, каким конкретно она видит его дальнейшую судьбу.