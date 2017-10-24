Песков назвал «атакой безумца» нападение на журналистку Фельгенгауэр

Москва, , 13:20 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистку «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, которое было совершено 23 октября в центре Москвы.

«Мы сожалеем и сочувствуем Татьяне, и ее родным и близким, всему коллективу «Эха Москвы» в связи с тем, что она подверглась нападению этого безумца», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос «Коммерсантъ FM».

По его словам, в Кремле искренне желают пострадавшей сотруднице СМИ скорейшего выздоровления.

«Пытаться соотнести такой трагический случай, который действительно просто связан с проявлением безумия, с какими-то другими субстанциями — нелогично и, наверное, вряд ли было бы правильным, с нашей точки зрения», — добавил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября в центре Москвы было совершено нападение на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр. Мужчина ворвался в помещении радиостанции, прыснул охраннику в лицо из газового баллончика и ударил журналистку ножом в горло.

Злоумышленника задержали охранники, а пострадавшую сотрудницу СМИ доставили в местную больницу.

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