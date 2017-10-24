Андрей Стеценко, , 14:04 — REGNUM

Украина продолжает выпрашивать у США летальное вооружение для своей армии. На этот раз по инициативе посольства Украины в США газета The Washington Post опубликовала на своих страницах статью с призывом сделать «следующий шаг» в процессе военной поддержки Украины.

«Украине удается удержать оборону против российской агрессии в восточном регионе Донбасса, но цена за это высока: более 10 тыс. украинских воинов были убиты и ранены. Насилие продолжается. Эта угроза украинскому народу и безопасности Европы должна быть остановлена», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что Киев тратит 5,6% ВВП на финансирование безопасности и обороны. При этом поддержка союзников позволила подготовить по стандартам НАТО восемь батальонов ВСУ.

Напоминается, что ранее США поставили контрбатарейные радары, а американские инструкторы провели тренинги для более 4 тыс. украинских военнослужащих — и это позволило сохранить много жизней.

«Военная поддержка США к этому времени имела жизненно важное значение для обороны Украины, и Украина готова к следующему шагу», — пишет The Washington Post.

В свою очередь, посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что статья информирует о достижениях украинской армии, реальной пользе от помощи США и уровне двустороннего взаимодействия между странами в военно-технической сфере.

«Мы ждем следующего шага, и очень надеюсь, что такой шаг будет сделан… Я видел газету, открытую именно на этой странице в некоторых очень важных кабинетах в Соединенных Штатах. Это означает, что на нее точно обратили внимание», — сказал Чалый.

Кроме того, начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко заявил о возможном расширении двустороннего сотрудничества с США в вопросах реформирования украинской армии.

«Речь идет о введении изменений в таких структурах, как генеральный штаб, видах Вооруженных Сил, а также в самом министерстве обороны Украины — с целью улучшения коммуникаций и приобретения соответствующих возможностей не только на оперативном, но уже и на стратегическом уровне», — пояснил начальник Генштаба.

По его словам, Киев и Вашингтон завершили подготовку процедурных вопросов относительно поставок в Украину американского летального оружия. Принятие окончательного решения остается только за президентом Дональдом Трампом.

«Такая перспектива (относительно предоставления Украине летального оружия — ИА REGNUM ) есть, все перечни согласованы, обсуждены все процедурные вопросы, ожидаем только политического решения», — сказал Муженко.

Он сообщил, что Пентагон положительно оценивает нынешнее состояние ВСУ.

«Американская сторона также выражает позитивную оценку процессам, которые состоялись у нас в период с 2014 по 2017 годы, в частности, относительно усиления оперативных возможностей ВСУ», — добавил Муженко.

При этом украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что США нужен рычаг давления на Россию и немецкий бизнес.

«После «Валдая», после встречи Путина с немецкими предпринимателями им нужно дать ответку, чтобы те вдруг не вздумали вкладывать свои евро в российскую экономику в обход санкций США… Эта партия в полном разгаре, но Штатам нужен рычаг давления на Россию. Летальное оружие, видимо, оказалось недостаточно сильным рычагом, поэтому они будут давить на то, чтобы мы признали Россию агрессором или хотя бы признали факт вооруженного вторжения. Тогда у США будут развязаны руки — и для реформирования Совбеза ООН, и для принятия решений в отношении России. В таком случае давление может быть усилено в разы. Времени на это осталось немного — до начала декабря, когда Путин должен будет объявить об участии в выборах», — сказал «Обозревателю» Жданов 20 октября.

В этом контексте он прогнозирует, что на предстоящей встрече президента Украины Петра Порошенко и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера американская сторона выдвинет Киеву ряд условий.

Жданов предположил, что «самый главный втык», который Волкер может предъявить Порошенко, состоит в том, что война до сих пор не названа войной.

«Вспомните, что Волкер говорил на Донбассе: у вас горячая война. Вспомните, что говорил президент Франции Макрон: у вас вооруженный конфликт с Российской Федерацией», — напомнил Жданов.

Хорошие перспективы получения Украиной летального оружия США отмечает и президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Говард.

«Если говорить о перспективах, они выглядят прекрасно. Как вы знаете, министр обороны Маттис посетил Украину с визитом и обсуждал вопрос оружия. Процесс принятия решения находится сейчас в стенах Белого дома», — напомнил Говард 13 октября в комментарии «Укринформу».

При этом он считает, что президент Трамп не готов подписать соответствующее распоряжение, несмотря на давление со стороны Конгресса.

«США и в дальнейшем будут оказывать помощь украинцам, много разной помощи. И вопрос летального оружия, безусловно, будет решен, но он требует немного больше времени», — подытожил Говард.

В то же время 24 октября экс-президент Польши Бронислав Коморовский заявил о необходимости скорейшего вступления Украины в НАТО.

«Я помню, когда мы пытались стать членом НАТО, министр обороны Германии приехал в Польшу, и я говорил ему, что Польша должна получить членство в НАТО, в том числе и в качестве исторической компенсации. Министр обороны Германии взглянул на меня с некоторым разочарованием и сказал: «Зачем вы мне это говорите? У вас есть карта Европы?». Я ответил: «Конечно, у меня есть карта Европы». И тогда я сказал ему, что вступление нашей страны в НАТО расширит пространство безопасности ЕС на 1000 км», — сказал Коморовский во время неформального ужина с группой украинских журналистов Варшаве, пишет издание «Сегодня».

По словам Коморовского, Польша заинтересована в независимой Украине, которая «найдет свое место в западной системе, включая НАТО и ЕС».

«И когда я вижу, как некоторые польские политики рассуждают о том, поддерживать ли вступление Украины в НАТО, я всегда приглашаю их посмотреть на карту. Посмотрите на карту, посмотрите, где находится Украина. Это проблема нашей собственной безопасности. В случае военной агрессии, лучше, если она будет ближе на 1,5 тыс км или дальше?» — задался вопросом польский политик.

Как сообщалось, 20 октября посольство Украины в США проинформировало, что в ближайшее время компания AM General передаст ВСУ 40 медицинских «Хаммеров». Ранее США поставили Украине 250 «Хаммеров», противоартиллерийские радары, широкий спектр стрелкового вооружения (снайперские винтовки, карабины, пулеметы), наборы аптечек, снаряжение.

Напомним, в 2017 году Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018 года». Он предусматривает предоставление Украине 500 миллионов долларов помощи в сфере безопасности, включая летальное и нелетальное вооружение, обучение и техническую помощь ВСУ.

Ранее, в октябре, на Украине вступил в силу закон «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», которым на год продлевается особый статус отдельным регионам Донбасса (ОРДЛО). Данным документом вносятся изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО от 2014 года. В частности, статья 1 изложена в новой редакции и предполагает продление особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО на год.

Также в октябре Рада в первом чтении поддержала президентский законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». В документе Российская Федерация называется «агрессором». Законопроект планируют дополнить ко второму чтению нормами про Крым, а также механизмом верификации вывода «российских войск» из Донбасса.

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