Весело и против всех: Собчак рассказала, зачем идёт в президенты

Москва, , 13:14 — REGNUM Электорат Ксении Собчак не велик, поэтому она обращается к темам, которые подавляющее большинство страны практически не интересует, 24 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Центра политической конъюнктуры России» Сергей Михеев, комментируя пресс-конференции Ксении Собчак, на которой она заявила о своём вступлении в предвыборную гонку за кресло президента России.

Первое, о чём заявила кандидат, представляя свою программу, это борьба за освобождение политзаключённых. По мнению Михеева, указанный вопрос не интересует большинство жителей России, поэтому заявление Собчак адресовано к определённой узкой аудитории.

«Эта тема популярна среди той очень небольшой тусовки, в которой она находится. Подавляющего числа людей, потенциальных избирателей, эта тема вообще никак не касается. Собчак ориентируется на тот небольшой электорат где эта тема муссируется. Для большинства людей это вообще никакого значения не имеет», — пояснил политолог.

В качестве примера политзаключённого она привела Алексея Навального, заявив, что намерена бороться за его возможность участвовать в президентской гонки. Напомним, согласно российскому законодательству, он не может этого сделать из-за наличия непогашенной судимости.

«Такие кандидаты участвуют в выборах не ради победы, участвуют в выборах или ради раскрутки самих себя, или ради какого-то проекта, имеющего какие-то сторонние цели к победе отношения не имеющие. Это обычное дело во многих избирательных кампаниях самого разного уровня в самых разных странах мира. Когда есть два-три кандидата реально рассчитывающие на победу, а есть большое количество участников, которые понимают, что победа им не светит. Это обычная политическая практика», — заявил Михеев.

Напомним, 24 октября Ксения Собчак проводит пресс-конференцию в Электротеатре (Москва), где представляет членов своего предвыборного штаба и представляет свою программу. Отметим, что чёткой программы пока представлено не было. Помимо «освобождения политзаключённых» Ксения Собчак чётко заявила лишь о намерении вернуть графу «против всех» в выборные бюллетени. Также она отметила, что намерена провести свою кампания весело.