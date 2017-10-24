Россия подписала контракт на поставку оружия Филиппинам

Манила, , 12:56 — REGNUM Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и министр обороны Филиппин Делфин Лорензана подписали контракт на поставку Филиппинам гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним. Об этом сообщает во вторник, 24 октября, ТК «Звезда».

"Россия поставит Филиппинам гранатометы РПГ-7В и выстрелы к ним», — передает вещатель.

Отмечается, что контракт, детали которого пока неразглашаются, был подписан в присутствии министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу прибыл на Филиппины с официальным визитом. Ожидается, что генерал армии проведет встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте и подпишет межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве двух стран.

Читайте также: Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом на Филиппины

А также: Шойгу напомнил позицию России по ядерным испытаниям КНДР