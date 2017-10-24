Сергей Гуркин, , 13:23 — REGNUM

В понедельник, 23 октября, в Святошинском районном суде Киева прошло интереснейшее заседание. Судили командира добровольческого батальона «Организации украинских националистов» (ОУН, организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николая Кохановского. Двумя днями ранее он вступил в конфликт со стрельбой с командиром другого батальона националистов.

Как выяснили киевские журналисты, нацисты делили здание, ранее принадлежавшее близкому к Януковичу политику и бизнесмену Сергею Арбузову, который покинул Украину после государственного переворота. Здание было захвачено одной группой нацистов, а потом на него стала претендовать другая группа.

К началу слушания в суд приехали «коллеги» Кохановского, включая депутатов Верховной рады. Слушание проходило в небольшом зале, мест на всех не хватило, и десяткам националистов в камуфляже пришлось стоять. Это лишь усиливало впечатление, что они тут не под следствием, а у себя дома. Они спокойно перемещались по залу, смеялись, разговаривали. На стену повесили бандеровский флаг и несколько плакатов с надписями вроде «самооборона — не преступление».

Факт стрельбы из травматического пистолета Кохановский не оспаривал. Но адвокаты требовали отпустить подозреваемого, поскольку документ о подозрении ему вручили якобы позднее установленного срока (24 часа). Судья объявила перерыв до утра, чтобы внести ясность в этот вопрос. Националисты, контролирующие зал заседаний, требовали отпустить Кохановского. Когда судья отказалась это сделать, десятки людей в камуфляже стали скандировать «Позор». На четвертом часу слушаний адвокаты попробовали дать отвод судье, но безуспешно.

Решение перенести заседание на утро было оставлено в силе, и Кохановского должны были вернуть под стражу. Однако граждане в камуфляже решили «не отдавать» своего коллегу. Его окружили со всех сторон, а к дверям зала, через которые уже готовился войти полицейский спецназ, поставили тех, кто покрепче. В мелких стычках и всеобщем замешательстве прошел час, после чего спецназ, не решившись применять силу, отступил перед националистами.

Те было с комфортом расположились в зале заседаний, но в час ночи полиция вдруг начала штурм. Спецназ применил слезоточивый газ, а националисты стали строить баррикады из столов и скамеек. Выбив окна и выломав решетки, группа людей в камуфляже расположилась в судебном дворике. Через час попытки полицейского захвата зала заседаний были прекращены.

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Остаток ночи одна часть националистов провела в разгромленном зале суда, другая (включая подозреваемого) — в судебном дворике, где они развели костер. К утру вокруг здания суда расположилась сотня полицейских и сотрудников национальной гвардии — вдвое больше, чем было националистов внутри. Люди в камуфляже согласились разобрать баррикады и перейти в другой, неразгромленный зал для слушания, но решили взять своего подозреваемого товарища в кольцо, чтобы его не отбили. И все же свежие подразделения полиции превозмогли нацистов, которые всю ночь тратили силы на строительство баррикад из скамеек и разжигание костров. Когда баррикаду разобрали, людей в камуфляже начали задерживать.

Итак, в сухом остатке мы имеем: незаконный захват собственности, ее не менее незаконный передел с применением оружия, оказание давления на суд, отказ подчиниться решению суда, оказание физического сопротивления полиции, самоуправство и вандализм в зале суда, прямое столкновение с сотрудниками правоохранительных органов. Всё это случалось на постмайданной Украине и раньше, но, кажется, впервые было представлено в столь дистиллированном виде.

Формально каждому из десятков задержанных светят серьезные сроки. Однако практика показывает, что под тем или иным предлогом, от «взятия на поруки» до «недоказанности», все они будут освобождены. Дело не только в том, что власти опасаются прямых столкновений с хорошо вооруженными нацистами. Эти нацисты вскормлены ими самими и используются в качестве физической и военной силы, от майдана до захвата предприятий и гражданской войны, а потому «обижать» их не хочется.

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Все эти события происходят на фоне вступления в силу так называемой «судебной реформы», которая фактически ввела на Украине платные суды (с многочисленными штрафами за несоблюдение формальностей) и отказала гражданам в праве обжаловать решения по «мелким» делам. Таким образом, рядовых граждан оттирают от правосудия, но граждане вооруженные считают себя вправе прийти в суд и «не отдать своего». Именно за это они ведь и «стояли на майдане».

Право силы остается на Украине тем единственным правом, которое и в самом деле действует. Вопрос только в том, у кого этой силы окажется больше — у новой власти, которая свергла старую силами нацистов, или у самих нацистов, которые настаивают на своем праве рейдерства и стрельбы по конкурентам. На этом диком поле обсуждаются не тонкости правоприменения, а тонкости политических раскладов: рискнет ли государство в том или ином случае бороться с нацистами или посчитает нужным уступить, опасаясь, что те переметнутся к новой «крыше», которая пообещает им еще больше вольности.

У этого государства нет монополии на насилие, а решения судов этого государства являются необязательными для исполнения. Группы нацистов, в камуфляже и в костюмах, делят территорию, решая, где проходит граница «закона», а где можно стрелять по конкурентам-рейдерам и строить баррикады из судебной мебели. Гражданам остается только наблюдать за этим пиршеством бюрократии. Они лишние на этом празднике жизни.

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