Собчак назвала имя главы своего предвыборного штаба

Москва, , 12:48 — REGNUM Заявившая о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах телеведущая Ксения Собчак заявила журналистам, что главой ее предвыборного штаба станет один из создателей телеканала НТВ, руководитель президентской кампании Бориса Ельцина 1996 года Игорь Малашенко.

«Наконец-таки я готова представить вам начальника своего штаба — Игорь Малашенко, он один из основателей НТВ», — сказала Собчак.

Также она озвучила еще ряд лиц, которые войдут в ее штаб. Жена Анатолия Чубайса, режиссер и телеведущая Авдотья Смирнова займется темами инклюзивного образования, политтехнолог Виталий Шкляров возглавит PR-службу, медиаменеджер проекта «Сноб» Ксения Чудинова станет пресс-секретарем.

Режиссер Сергей Кальварский будет отвечать за YouYube-контент кандадата Собчак. Журналисту Антону Красовскому доверена тема ВИЧ.

«Офлайн-направлением» кампании Собчак — это работа по сбору подписей, работа с волонтёрами, будет заниматься Алексей Ситников.

Напомним, ранее сожительница Малашенко, скандальная бывшая светская журналистка Божена Рынска в своем Facebook назвала решившую баллотироваться Собчак «тварью» и «подлой гадиной». По ее мнению, выдвижение Собчак — это «договорной матч».

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