Порошенко напомнил о выселении украинцев в Сибирь снимком польских евреев

Киев, , 12:41 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко, напоминая о депортации украинцев в Сибирь в 1947 году, использовал в своем микроблоге снимок, сделанный в Польше. Об этой оплошности украинского лидера сообщает RT.

«Сегодня 70-я годовщина массовой депортации населения западно-украинских областей в Сибирь и северные регионы бывшего СССР», — написал Порошенко в Twitter 21 октября.

Украинский лидер призвал сограждан помнить о событиях тех лет. Он добавил, что и по окончании Второй мировой войны «сталинские каратели» продолжали террор в отношении украинцев, однако уничтожить их «свободный дух» не удалось.

Свою запись Порошенко снабдил фотографией, изображающей группу людей с увязанными в тюки вещами. Мужчины, женщины и дети идут по улице.

Как отмечает телеканал, оригинал снимка хранится в Музее Холокоста в Вашингтоне и изображает евреев Лодзинского гетто в Польше. В описании фото говорится, что люди идут к месту сбора для депортации в концлагерь Хелмно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские власти записали находившихся в нацистских концлагерях евреев в участников Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это следует из инструкции по празднованию Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября. В это же день была основана и указанная армия.

Как пояснил глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский, в исторической справке к документу говорится о том, что евреи «рассматривали свое пребывание в этой армии как настоящее спасение от физического уничтожения гитлеровцами».

Напомним также, что именно для украинских националистов в годы Великой Отечественной войны была характерна особая жестокость. Они наряду с фашистами участвовали в массовых расправах над мирными жителями, в том числе — в расстреле киевских евреев в Бабьем Яру.

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