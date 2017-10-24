Киев, , 12:41 — REGNUM Вооруженный конфликт на востоке Украины, вспыхнувший в 2014 году, еще не подошел к своему завершению. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития. Телевизионную трансляцию заседания вел во вторник, 24 октября, телеканал «112 Украина».

«К сожалению, война еще очень далека от завершения, — говорит глава государства. — Хотя мы имеем свет в конце тоннеля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали насильственную смену власти в Киеве.

Новые политики Украины направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.

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