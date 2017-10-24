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В Киеве царит погром, над Крымским мостом кружит разведка США: Радио REGNUM

Политика

Радикалы устроили стрельбу в здании украинского суда, а американские беспилотники шпионят за переправой через Керченский пролив

В Киеве царит погром, над Крымским мостом кружит разведка США: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 24 октября 2017, 14:00 — REGNUM  

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