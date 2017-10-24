В Анкаре началась встреча глав МИД Турции и Греции

Анкара, , 12:09 — REGNUM

Переговоры глав МИД Турции МевлютаЧавушоглу и Греции НикосаКодзиаса проходят 24 октября в Анкаре на фоне сообщений о росте числа нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Турции в Грецию, сообщает Associated Press.

Встреча Чавушоглу и Кодзиаса проходит также на фоне обострения напряженность, вызванного решение Афин не выдавать турецким властям восьмерых турецких офицеров, которых Анкара обвиняет в причастности к попытке государственного переворота 2016 года.

По данным ООН, в сентябре произошел рост числа мигрантов, прибывших из Турции в Грецию. Зарегистрированные показатели оказались наибольшими с марта 2016 года, когда между ЕС и Анкарой было подписано соглашение о пресечении путей, по которым мигранты и беженцы нелегально добирались в Евросоюз.