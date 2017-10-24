Новобранцы из Ингушетии отправятся служить в Западный военный округ

Магас, , 12:07 — REGNUM Большинство призывников Ингушетии будет нести срочную службу в Западном военном округе. Туда отправятся 103 человека. Еще 57 новобранцев поедут служить в Центральный военный округ. Остальные 40 человек попадут в воинские части недалеко от дома. Об этом рассказал на встрече с призывниками военный комиссар Ингушетии Арам Акопян, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе главы региона.

Ингушских новобранцев ждут в войсках Национальной гвардии РФ, сухопутных войсках, войсках военно-воздушных сил и воздушно-космических сил, а также в железнодорожных войсках. Самая многочисленная команда призывников осенью 2017 года отправится на армейскую службу из города Назрани и Назрановского района — 80 человек. Еще 63 человека будут призваны из города Малгобека и Малгобекского района. Сунженский район проводит на службу в войска 54 своих земляка. А из Джейрахского района посчастливится служить лишь трем жителям.

Команда ингушей, которых призовут под армейские знамена в осенний призыв 2017 года, очень немногочисленна — всего 200 человек. Глава республики Юнус-Бек Евкуров призвал служить их честно, добросовестно, не нарушая армейскую дисциплину и не участвуя в конфликтных ситуациях.

Он также призвал правительство, образовательные учреждения, родителей новобранцев сделать все, чтобы «исключить те явления, которые никому не делают чести и создают плохой имидж республике».

«Где бы ни служили ингуши, командиры воинских частей тепло отзываются о наших земляках, высоко ценят их трудолюбие, физическую и военно-патриотическую подготовку, способность быстро осваивать и грамотно эксплуатировать вверенную им технику. Вы должны быть достойными продолжателями своих предшественников», — призвал Евкуров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы для молодых парней из Ингушетии служба в армии становится мечтой, не всегда осуществимой. Из 12 тыс. призывников, которые составляют призывной потенциал региона, в армию попадают лишь около 2%.

Квота на Ингушетию из года в год уменьшается. Весной 2017 года были призваны всего 100 человек, в то время как осенью 2016 года на службу в войска отправились 550 юношей.

По словам заместителя министра обороны России Руслана Цаликова, ежегодно снижение призывного контингента, отправляющегося на службу в войска, происходит во всех субъектах РФ. Еще существенней количество призывников начнет снижаться с осени 2017 года, уменьшение составит десятки тысяч человек.

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