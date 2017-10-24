Ксения Собчак проводит «большую пресс-конференцию»: трансляция

Москва, 24 октября 2017, онлайн-трансляция — REGNUM
Вопрос: политстратегия строится на том, вступил ли в кампаню другой человек (Навальный) или нет.
Малашенко ответил: Не удивляйтесь, что в кампании будет многоголосье, вы стоите только в начале кампании.
По его словам, Навальный — политик толпы, Собчак — политик-индивидуалист. Разные типы политических деятелей, поэтому снимать кандидатуру Собчак в случае вступления Навального в президентскую гонку не следует.
«НТВ просто хотел хайпануть. Никаких комментариев я не давала. Это удивительный цинизм наших журналистов… Полтора года назад я давала интервью, клялись, что ничего не вырежут. Они убрали его — видимо, я не то говорила, не понравилось начальству. Вместо этого фильма появился какой-то другой. А теперь, воспользовавшись поводом, решили поставить его так, будто это было только вчера. Это неправда. Это вопросы к ним, а не ко мне»
«Я пафосно скажу, но скажу так: моя партия — это, прежде всего, народ нашей страны, народ России»
«Если будет такая партия, которая будет соответствовать о будущем России, если там будут поддерживающие меня люди — я пойду в партию»
Она в самом деле полагает, что на выборы идут не избирать главу государства, способного решать макроэкономические и макрополитические проблемы, встающие перед страной, — а выражать свою несогласность? «Проголосуем против всех» ‑ и сразу все наладится?
Вопрос: зачем было президента ставить в известность о выдвижении?
«Я считаю оскорбительным в рамках кампании обсуждать домыслы и обвинения. Я не считаю необходимым оправдываться. У вас есть доказательства какой-либо такой связи (с администрацией президента)? Нет? До свидания».
По её словам, встреча была связана с фильмом про отца Собчак, а Путин был его соратником.
«Давайте не будем смешивать эти две темы. Ни на что разрешения я не спрашивала. Я самостоятельный человек. Просто перед тем, как делать громкие заявления, если ты знаком с человеком, то ты идёшь и говоришь ему об этом. Так совпало, что я снимала этот фильм».
«Заявление Алексея Навального по поводу моих взглядов было неожиданностью. Приняв решение, я поехала и сказала в лицо Алексею Навальному то, что я собираюсь баллотироваться. Точно так же была возможность — и я сказала об этом Путину, хотя оказалась там по совсем другому поводу»
Собчак отмахивается от вопросов про процент поддержки:
«Я не считаю людей в процентах. Я считаю, что у нас в стране огромное количество несогласных. Они, может, не все выступают за Навального и меня они не любят. Это неважно. Важно, чтобы они пришли на эти выборы и проголосовали против всех»
«Хватит относиться к стране как к корпорации! У нас и так уже есть люди во власти, которые к ней так относятся. Мне важны судьбы людей. Мне не важны никакие проценты. И это залог того, что таких людей будет очень много»
Вопрос о том, что Собчак будет делать после окончания предвыборной кампании
«Я не профессиональный политик. Я выхожу сюда как человек неравнодушный, готовый использовать свой ресурс узнаваемости для того, чтобы сделать общее благое дело. У нас очень мало шансов в жизни что-то значимо изменить в мире, жить не только для себя, а сделать какой-то значимый поступок для общества. Сейчас у меня есть этот шанс».
«Я жить в этой стране очень хочу. В отличие от людей, которые представляются патриотами России, и входят в партию власти, которых мы все знаем, и которые уезжают лечиться (за рубеж)»
Легитимность выборов от участия Ксении, конечно, не повысится, тут она права. «Уровень компетентности группы равен уровню наименее компетентного ее члена», законы Паркинсона действуют безошибочно…
«Я 15 лет встречаюсь по всей России с самыми разными людьми, полные залы людей, которые приходят послушать о моей журналистской работе, которые считают эту работу важной»
На трансляции висит изображение с хэштегом #Собчакпротиввсех
О поддержке и рейтинге узнаваемости:
«Даже небольшое знание математики говорит нам, что если мы этот отрицательный рейтинг уберём, цифра получается внушительная»
«Задача — рейтинг узнаваемости превратить в рейтинг доверия. Вот цель моей кампании. А Россию я знаю очень хорошо, и говорить, что за пределами Садового кольца меня не любят, — это неправда»
Вопрос о повышении легитимности выборов в России благодаря участию Собчак:
«Вы что, думаете, что без меня эти выборы стали бы нелегитимными? Их бы не признали Соединённые Штаты?»
Собчак даже сейчас не отвечает конкретно на чётко поставленные вопросы. Она, кандидат… не оперирует цифрами и «льёт воду».
Об объёме требуемых средств на кампанию:
«15 млн долларов для хорошего бизнесмена — понятная сумма. Сумма, которую он сможет предоставить»
Второй вопрос, кому Собчак откажет во взносах:
«Мы не возьмём бандитские деньги, нажитые преступным путём. Мы, конечно, не возьмём деньги у Кремля. Но поверьте мне, есть огромное количество бизнесменов, которые ищут альтернативу и готовы за неё заплатить».
«Я могу вкладывать только первые суммы на организационные расходы. Это то, что я зарабатываю, например, семинарами, ездя по стране».
Собчак на вопрос о расходах из собственных средств от РБК:
«У меня лично таких денег нет. Я богатый человек, я плачу налоги в своей страны, у меня открыты счета, и в рамках кампании я буду показывать все эти суммы. Но этого не хватит. Я рассчитываю на спонсоров, на людей, которые готовы поддержать мою платформу».
«Если Алексея Навального зарегистрируют — я буду её требовать — я сниму свою кандидатуру. Не потому, что я со всем согласна с ним. Но у нас должен быть единый кандидат. Он заслужил это право — быть самим, политиком с позитивной платформой, политиком «против всех». Это важнее, чем думать сейчас о разногласиях. Я готова войти к нему в команду».
«Самый успешный политический проект последних лет — это проект «Алексей Навальный». Это политик, который показал себя в самых разных ситуациях, в том числе под давлением. Я очень уважаю его труд».
Она прокомментировала сомнительное отношение Навального к кандидатуре Собчак на выборах:
«Я рада, что он занял взвешенную позицию, я надеюсь, что он поймёт, почему я это делаю и почему считаю это важным. Я уверена, что мы останемся с Алексеем друзьями».
«Фамилии русских людей, которые находятся в заточении в Украине» — это чуть ли не 40% всего русскоязычного населения страны, оказавшегося в заложниках бандеровской власти. Плюс миллионы оставшихся вменяемыми украинцев. Ей точно нужны поименные списки?
Интересно, а Путин знает, что Собчак считает Крым украинским? Очень интересно его мнение на этот счёт!
Мнение людей, живущих в Крыму и голосовавших на референдуме, похоже, для неё ничего не значат! Впрочем, как и мнение других россиян!
Собчак будет всеми способами добиваться регистрации Алексея Навального в кандидаты президента России.
Собчак «открыта к диалогу с Михаилом Борисовичем» (Ходорковским). Пока что на кампанию предоставили деньги бизнесмены с гораздо меньшими капиталами, указала она.
«Я не олигарх, я хорошо зарабатываю, но у меня никогда не было приватизированных заводов, поэтому, возможно, будет объявлен краудфандинг. Она будет финансироваться теми бизнесменами, которые, надеюсь, в ближайшее время, смогут назвать свои имена».
Собчак, по сути, ничего и не остается, как упирать на «славное» перестроечное прошлое. Ведь единственный серьёзный аргумент в пользу Ксении — «дочь Собчака». Сработало бы, пожалуй — если бы не горький опыт с «внуком Гайдара».
Собчак рассказала о проблеме пленных:
«Уже есть какие-то фамилии, задачи поставлены. Это большая проблема, которой нужно заниматься. Я жду это от общества, от украинцев мы тоже ждём этих списков. Но мы также ждём фамилии русских людей, которые находятся в заточении в Украине. Это важный вопрос и для моей кампании — вопрос принципиальный».
«Мы должны искать различные выходы. Но как не политик, а как просто женщина, я хочу сказать, самое важное — восстановить нашу дружбу. Любой ценой. Точка».
Вопрос о «российской оккупации» украинских территорий. Если Крым — наш, то чем Собчак отличается от «кремлёвских старцев», спрашивает журналист.
«Это напоминает детские игры: а вот чем докажешь, что ты нашенский или не нашенский? И каждый кандидат должен пройти этот ряд вопросов (про Крым — прим. ИА REGNUM ). Я отвечу прямо и то, что я действительно думаю на эту тему: с точки зрения международного права Крым — украинский. Точка. Дальше — давайте разговаривать, как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей, которые живут в Крыму. Там действительно большое количество русских людей, которые это поддерживают. Но я даю конкретный ответ: мы нарушили Будапештский меморандум. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Точка. Дальше мы это должны обсуждать».
Собчак:
«Украина — важнейший партнёр России. Восстановить лучшие отношения — наша главная задача, которая стоит перед Россией».
Весь Урал или все-таки «Ельцин-центр»?
Собчак надеется, что там первое выступление состоится в Ельцин-центре.
«Урал — ключевой регион для нашей кампании».
Собчак переходит к вопросам из зала. Первый вопрос от «Ура.ру»: где будут штабы, в каких городах будут открыты?
«Выборы — это дорого. Выборы требуют от нас того, чтобы мы собирали эти средства. Пока у нас очень скромная кампания, но штабы — важнейшая часть. Во всех крупных городах России будут штабы. Мы будем ездить по регионам, я буду появляться во всех городах-миллионниках».
Будет штаб и в Екатеринбурге, указала Собчак. Туда она поедет в скором времени, «как только появится возможность».
Собчак заявила о «главной интриге этих дней». Начальник предвыборного штаба — Игорь Малашенко — работал над предвыборной кампанией Ельцина 1996 года, основатель НТВ.
«НТВ, которое мы потеряли», — добавила Собчак.
Собчак рассказала об «офлайн-направлении» своей кампании: это работа по сбору подписей, работа с волонтёрами. Этим направлением будет заниматься Алексей Ситников.
«Человек, который в своё время придумывал невероятные символы кампаний, в том числе и украинских, которые навсегда остались с нами…», — прокомментировала Собчак.
Пока, судя по сообщениям СМИ, список пополняется в основном политтехнологами, всегда готовыми освоить любую сумму.
Список экспертов-активистов, с которыми готова сотрудничать Собчак, открыт.
«Я уверена, что на этот призыв откликнутся многие. Приходите к нам в штаб», — заявила она.
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Политические мотивы — дело о хищении многомиллионных сумм?
Накануне, ещё до пресс-конференции, появились сообщения, что Собчак готова потратить на президентскую кампанию до миллиарда рублей, которые предоставят ей «друзья и сторонники». Интересно, как она потом будет возвращать эти деньги? Из чьего кармана? Интересно, расскажет ли она об этом на пресс-конференции…
Собчак запустила ролик о преследуемых по политическим мотивам — в ролике фигурируют Олег Навальный, руководитель «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников.
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Собчак выразила надежду, что во время кампании начнётся широкая политическая дискуссия, которая позволит выйти наружу тем разговорам, которые идут пока что в формате митингов или разговоров «на кухнях».
Она подчеркнула, что активно выступает против преследований по политическим мотивам — освобождение политзаключённых является одним из ключевых моментов её кампании.
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Собчак хочет представить выборы в качестве всенародного референдума. Выборы должны стать голосованием «против всех», чтобы «испугать тех, кто называет себя кукловодами». Она подчеркнула, что выборами хочет склонить к протестному голосованию в том числе и тех, кто не является её сторонником.
Собчак считает избирательный процесс одной из возможностей для выражения мирного протеста, хоть и «очень маленький рычаг».
«У нас очень малые возможности говорить о том, о чём мы все думаем. Мы должны лезть в любое окно, в любую открытую форточку, где есть возможность говорить», — заявила она.
«Мы слишком долго были заняты чем-то своим, чтобы жить в нормальной ситуации, чтобы вернуть демократические права, демократические институты», — указала Собчак.
По её словам, за «эти годы» граждане РФ потеряли эти права.
Собчак прокомментировала выборный процесс в современной России:
«Это не выборы. Выборы — это равный допуск к участию, равный доступ к СМИ, честный подсчёт, равные условия для всех не только в момент выборов, а задолго до них. Всего этого у нас нет. Но все мы должны постараться бороться».
«Когда я вижу возможность выступать с больших трибун, я всегда это делаю. Я умею громко говорить, и эти выборы для меня — шанс громко говорить о тех проблемах, которые нас всех объединяют».
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