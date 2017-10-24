Ксения Собчак проводит «большую пресс-конференцию»: трансляция

Москва, , онлайн-трансляция — REGNUM

13:07 Вопрос: политстратегия строится на том, вступил ли в кампаню другой человек (Навальный) или нет. Малашенко ответил: Не удивляйтесь, что в кампании будет многоголосье, вы стоите только в начале кампании. По его словам, Навальный — политик толпы, Собчак — политик-индивидуалист. Разные типы политических деятелей, поэтому снимать кандидатуру Собчак в случае вступления Навального в президентскую гонку не следует.

13:04 «НТВ просто хотел хайпануть. Никаких комментариев я не давала. Это удивительный цинизм наших журналистов… Полтора года назад я давала интервью, клялись, что ничего не вырежут. Они убрали его — видимо, я не то говорила, не понравилось начальству. Вместо этого фильма появился какой-то другой. А теперь, воспользовавшись поводом, решили поставить его так, будто это было только вчера. Это неправда. Это вопросы к ним, а не ко мне»

13:03 «Я пафосно скажу, но скажу так: моя партия — это, прежде всего, народ нашей страны, народ России»

13:02 «Если будет такая партия, которая будет соответствовать о будущем России, если там будут поддерживающие меня люди — я пойду в партию»

13:01 Она в самом деле полагает, что на выборы идут не избирать главу государства, способного решать макроэкономические и макрополитические проблемы, встающие перед страной, — а выражать свою несогласность? «Проголосуем против всех» ‑ и сразу все наладится?

13:01 Вопрос: зачем было президента ставить в известность о выдвижении? «Я считаю оскорбительным в рамках кампании обсуждать домыслы и обвинения. Я не считаю необходимым оправдываться. У вас есть доказательства какой-либо такой связи (с администрацией президента)? Нет? До свидания». По её словам, встреча была связана с фильмом про отца Собчак, а Путин был его соратником. «Давайте не будем смешивать эти две темы. Ни на что разрешения я не спрашивала. Я самостоятельный человек. Просто перед тем, как делать громкие заявления, если ты знаком с человеком, то ты идёшь и говоришь ему об этом. Так совпало, что я снимала этот фильм». «Заявление Алексея Навального по поводу моих взглядов было неожиданностью. Приняв решение, я поехала и сказала в лицо Алексею Навальному то, что я собираюсь баллотироваться. Точно так же была возможность — и я сказала об этом Путину, хотя оказалась там по совсем другому поводу»

12:59 Собчак отмахивается от вопросов про процент поддержки: «Я не считаю людей в процентах. Я считаю, что у нас в стране огромное количество несогласных. Они, может, не все выступают за Навального и меня они не любят. Это неважно. Важно, чтобы они пришли на эти выборы и проголосовали против всех» «Хватит относиться к стране как к корпорации! У нас и так уже есть люди во власти, которые к ней так относятся. Мне важны судьбы людей. Мне не важны никакие проценты. И это залог того, что таких людей будет очень много»

12:57 Вопрос о том, что Собчак будет делать после окончания предвыборной кампании «Я не профессиональный политик. Я выхожу сюда как человек неравнодушный, готовый использовать свой ресурс узнаваемости для того, чтобы сделать общее благое дело. У нас очень мало шансов в жизни что-то значимо изменить в мире, жить не только для себя, а сделать какой-то значимый поступок для общества. Сейчас у меня есть этот шанс». «Я жить в этой стране очень хочу. В отличие от людей, которые представляются патриотами России, и входят в партию власти, которых мы все знаем, и которые уезжают лечиться (за рубеж)»

12:55 Легитимность выборов от участия Ксении, конечно, не повысится, тут она права. «Уровень компетентности группы равен уровню наименее компетентного ее члена», законы Паркинсона действуют безошибочно…

12:54 «Я 15 лет встречаюсь по всей России с самыми разными людьми, полные залы людей, которые приходят послушать о моей журналистской работе, которые считают эту работу важной» На трансляции висит изображение с хэштегом #Собчакпротиввсех О поддержке и рейтинге узнаваемости: «Даже небольшое знание математики говорит нам, что если мы этот отрицательный рейтинг уберём, цифра получается внушительная» «Задача — рейтинг узнаваемости превратить в рейтинг доверия. Вот цель моей кампании. А Россию я знаю очень хорошо, и говорить, что за пределами Садового кольца меня не любят, — это неправда»

12:52 Вопрос о повышении легитимности выборов в России благодаря участию Собчак: «Вы что, думаете, что без меня эти выборы стали бы нелегитимными? Их бы не признали Соединённые Штаты?»

12:50 Собчак даже сейчас не отвечает конкретно на чётко поставленные вопросы. Она, кандидат… не оперирует цифрами и «льёт воду».

12:49 Об объёме требуемых средств на кампанию: «15 млн долларов для хорошего бизнесмена — понятная сумма. Сумма, которую он сможет предоставить»

12:48 Второй вопрос, кому Собчак откажет во взносах: «Мы не возьмём бандитские деньги, нажитые преступным путём. Мы, конечно, не возьмём деньги у Кремля. Но поверьте мне, есть огромное количество бизнесменов, которые ищут альтернативу и готовы за неё заплатить».

12:45 «Я могу вкладывать только первые суммы на организационные расходы. Это то, что я зарабатываю, например, семинарами, ездя по стране».

12:45 Собчак на вопрос о расходах из собственных средств от РБК: «У меня лично таких денег нет. Я богатый человек, я плачу налоги в своей страны, у меня открыты счета, и в рамках кампании я буду показывать все эти суммы. Но этого не хватит. Я рассчитываю на спонсоров, на людей, которые готовы поддержать мою платформу».

12:44 «Если Алексея Навального зарегистрируют — я буду её требовать — я сниму свою кандидатуру. Не потому, что я со всем согласна с ним. Но у нас должен быть единый кандидат. Он заслужил это право — быть самим, политиком с позитивной платформой, политиком «против всех». Это важнее, чем думать сейчас о разногласиях. Я готова войти к нему в команду».

12:43 «Самый успешный политический проект последних лет — это проект «Алексей Навальный». Это политик, который показал себя в самых разных ситуациях, в том числе под давлением. Я очень уважаю его труд». Она прокомментировала сомнительное отношение Навального к кандидатуре Собчак на выборах: «Я рада, что он занял взвешенную позицию, я надеюсь, что он поймёт, почему я это делаю и почему считаю это важным. Я уверена, что мы останемся с Алексеем друзьями».

12:43 «Фамилии русских людей, которые находятся в заточении в Украине» — это чуть ли не 40% всего русскоязычного населения страны, оказавшегося в заложниках бандеровской власти. Плюс миллионы оставшихся вменяемыми украинцев. Ей точно нужны поименные списки?

12:42 Интересно, а Путин знает, что Собчак считает Крым украинским? Очень интересно его мнение на этот счёт! Мнение людей, живущих в Крыму и голосовавших на референдуме, похоже, для неё ничего не значат! Впрочем, как и мнение других россиян!

12:42 Собчак будет всеми способами добиваться регистрации Алексея Навального в кандидаты президента России.

12:41 Собчак «открыта к диалогу с Михаилом Борисовичем» (Ходорковским). Пока что на кампанию предоставили деньги бизнесмены с гораздо меньшими капиталами, указала она. «Я не олигарх, я хорошо зарабатываю, но у меня никогда не было приватизированных заводов, поэтому, возможно, будет объявлен краудфандинг. Она будет финансироваться теми бизнесменами, которые, надеюсь, в ближайшее время, смогут назвать свои имена».

12:40 Собчак, по сути, ничего и не остается, как упирать на «славное» перестроечное прошлое. Ведь единственный серьёзный аргумент в пользу Ксении — «дочь Собчака». Сработало бы, пожалуй — если бы не горький опыт с «внуком Гайдара».

12:39 Собчак рассказала о проблеме пленных: «Уже есть какие-то фамилии, задачи поставлены. Это большая проблема, которой нужно заниматься. Я жду это от общества, от украинцев мы тоже ждём этих списков. Но мы также ждём фамилии русских людей, которые находятся в заточении в Украине. Это важный вопрос и для моей кампании — вопрос принципиальный».

12:38 «Мы должны искать различные выходы. Но как не политик, а как просто женщина, я хочу сказать, самое важное — восстановить нашу дружбу. Любой ценой. Точка».

12:37 Вопрос о «российской оккупации» украинских территорий. Если Крым — наш, то чем Собчак отличается от «кремлёвских старцев», спрашивает журналист. «Это напоминает детские игры: а вот чем докажешь, что ты нашенский или не нашенский? И каждый кандидат должен пройти этот ряд вопросов (про Крым — прим. ИА REGNUM ). Я отвечу прямо и то, что я действительно думаю на эту тему: с точки зрения международного права Крым — украинский. Точка. Дальше — давайте разговаривать, как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей, которые живут в Крыму. Там действительно большое количество русских людей, которые это поддерживают. Но я даю конкретный ответ: мы нарушили Будапештский меморандум. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Точка. Дальше мы это должны обсуждать». Собчак: «Украина — важнейший партнёр России. Восстановить лучшие отношения — наша главная задача, которая стоит перед Россией».

12:37 Весь Урал или все-таки «Ельцин-центр»?

12:34 Собчак надеется, что там первое выступление состоится в Ельцин-центре. «Урал — ключевой регион для нашей кампании».

12:33 Собчак переходит к вопросам из зала. Первый вопрос от «Ура.ру»: где будут штабы, в каких городах будут открыты? «Выборы — это дорого. Выборы требуют от нас того, чтобы мы собирали эти средства. Пока у нас очень скромная кампания, но штабы — важнейшая часть. Во всех крупных городах России будут штабы. Мы будем ездить по регионам, я буду появляться во всех городах-миллионниках». Будет штаб и в Екатеринбурге, указала Собчак. Туда она поедет в скором времени, «как только появится возможность».

12:30 Собчак заявила о «главной интриге этих дней». Начальник предвыборного штаба — Игорь Малашенко — работал над предвыборной кампанией Ельцина 1996 года, основатель НТВ. «НТВ, которое мы потеряли», — добавила Собчак.

12:28 Собчак рассказала об «офлайн-направлении» своей кампании: это работа по сбору подписей, работа с волонтёрами. Этим направлением будет заниматься Алексей Ситников. «Человек, который в своё время придумывал невероятные символы кампаний, в том числе и украинских, которые навсегда остались с нами…», — прокомментировала Собчак.

12:28 Пока, судя по сообщениям СМИ, список пополняется в основном политтехнологами, всегда готовыми освоить любую сумму.

12:26 Список экспертов-активистов, с которыми готова сотрудничать Собчак, открыт. «Я уверена, что на этот призыв откликнутся многие. Приходите к нам в штаб», — заявила она.

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12:21 Политические мотивы — дело о хищении многомиллионных сумм?

12:20 Накануне, ещё до пресс-конференции, появились сообщения, что Собчак готова потратить на президентскую кампанию до миллиарда рублей, которые предоставят ей «друзья и сторонники». Интересно, как она потом будет возвращать эти деньги? Из чьего кармана? Интересно, расскажет ли она об этом на пресс-конференции…

12:20 Собчак запустила ролик о преследуемых по политическим мотивам — в ролике фигурируют Олег Навальный, руководитель «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников. Читайте также: Кургинян: «Серебренников обласкан либеральным крылом власти, он свой»

12:18 Собчак выразила надежду, что во время кампании начнётся широкая политическая дискуссия, которая позволит выйти наружу тем разговорам, которые идут пока что в формате митингов или разговоров «на кухнях». Она подчеркнула, что активно выступает против преследований по политическим мотивам — освобождение политзаключённых является одним из ключевых моментов её кампании.

12:15 Собчак хочет представить выборы в качестве всенародного референдума. Выборы должны стать голосованием «против всех», чтобы «испугать тех, кто называет себя кукловодами». Она подчеркнула, что выборами хочет склонить к протестному голосованию в том числе и тех, кто не является её сторонником.

12:14 Собчак считает избирательный процесс одной из возможностей для выражения мирного протеста, хоть и «очень маленький рычаг». «У нас очень малые возможности говорить о том, о чём мы все думаем. Мы должны лезть в любое окно, в любую открытую форточку, где есть возможность говорить», — заявила она. «Мы слишком долго были заняты чем-то своим, чтобы жить в нормальной ситуации, чтобы вернуть демократические права, демократические институты», — указала Собчак. По её словам, за «эти годы» граждане РФ потеряли эти права. Собчак прокомментировала выборный процесс в современной России: «Это не выборы. Выборы — это равный допуск к участию, равный доступ к СМИ, честный подсчёт, равные условия для всех не только в момент выборов, а задолго до них. Всего этого у нас нет. Но все мы должны постараться бороться».