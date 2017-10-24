Посол США: Украина из-за «Северного потока-2» может потерять 3% ВВП

Киев, , 11:56 — REGNUM Украина может потерять до 3% ВВП после запуска магистрального газопровода «Северный поток-2». Об этом, как передают «Украинские Новости», сообщила посол США на Украине Мари Йованович в ходе международной конференции «Нефтегазовый комплекс Украины на пути реформирования, модернизации и развития»

«Северный поток-2» снизит транзит через Украину и может принести потери Украины до 3% ВВП», — заявила Йованович.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию, позволит миновать транзит через Украину. Противниками строительства выступают США, Украина и их союзник в Восточной Европе — Польша.

Ранее Конгресс США принял законопроект, который подписал глава Белого дома Дональд Трамп, позволяющий ввести новые ограничительные меры против РФ.

В частности, данный закон предполагает наложение санкций на лиц, вкладывающих в строительство российских трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно.