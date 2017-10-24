Глава Минюста Испании: Каталонии не разрешить кризис с помощью выборов

Мадрид, , 11:45 — REGNUM

Лидер Каталонии не сможет разрешить политический кризис в отношениях автономного региона с Мадридом, проведя местные выборы, заявил 24 октября глава Минюста Испании Рафаэль Катала, сообщает Reuters.

«Когда правительство предлагает применить столь крайнюю меру, как статья 155 Основного Закона страны, это связано с тем, что Пучдемонсерьезным образом не выполнил собственные обязательства», — отметил он.

«Ничего нельзя исправить проведением местных выборов», — добавил он.

Напомним, после того как в Каталонии прошел референдум по вопросу об отделении автономного региона от Испании, центральное правительство в Мадриде пригрозило лишить регион статуса самостоятельного региона. Решение об это будет рассмотрено в ближайшие дни в парламенте Испании.

В свою очередь, законодательный орган Каталонии планирует провести 26 октября заседание, на котором будут обсуждены возможные меры ответа на шаги Мадрида.