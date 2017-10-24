В Крыму нашли нового ответственного за межнациональную политику

Симферополь, , 11:32 — REGNUM После скандальной отставки Заура Смирнова государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма возглавит чиновник из Феодосии Ленур Абдураманов. Об этом 24 октября на очередном заседании Совета министров РК сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас новый председатель комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Абдураманов Ленур Азизович. Уверен, что он оживит процесс в комитете», — представил коллегам нового руководителя Сергей Аксёнов.

До этого Ленур Абдураманов руководил сектором по вопросам межнациональных отношений в администрации Феодосии.

Как сообщало ИА REGNUM, Заур Смирнов написал заявление по собственному желанию 16 октября после серии одиночных пикетов крымских татар, протестовавших против действий спецслужб в отношении шести активистов международной террористической группировки «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам главы РК Сергея Аксёнова, мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом в Крыму, носили в основном формальный характер, а связи с национальными общинами были недостаточными.

«Вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей, приёмов граждан, постоянных поездок по Крыму, предпочтение отдавалось не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям. Межнациональные отношения — очень сложная и чувствительная сфера, особенно в таком многонациональном регионе, как Крым. Здесь недопустим однобокий подход к решению существующих проблем, нужна кропотливая работа с представителями всех национальностей», — комментировал ситуацию на своей официальной странице в Facebook крымский руководитель.

Помимо этого неожиданную отставку Смирнова связывали с претензиями Госкомнаца РК на земли Массандры.

В частности, в начале октября бывший глава Госкомитета подготовил обращение к руководству федерального госбюджетного предприятия с просьбой передать Ялте 93 га земли для выделения земельных наделов бывшим участникам «полян протеста».

Однако, по мнению политолога Игоря Рябова, основная проблема крымского Госкомнаца при Зауре Смирнове заключалась в совокупной бездеятельности, ведь провал в системной работе не формируется в один день.

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