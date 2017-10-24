Corriere della Sera: «Всегда и везде деньги — это топливо федерализма»

Рим, , 11:31 — REGNUM Слишком слабое правительство Италии не сможет ответить на вопросы, которые после успешного референдума перед ним поставят области Венето и Ломбардия, пишет газета Il Corriere della Sera 23 октября.

В статье напоминается, что тему федерализма воскресили левые (в своей конституционной реформе, затем отвергнутой, Ренци возвращался к централизму), правые от нее отказались (Сальвини пытался зайти с лозунгами национализма, с маловероятным прорывом на юге, а лидер партии «Братья Италии» Мелоне открыто оспаривала референдум).

Трудно отрицать то, что те, кто сегодня выходит более сильным после голосования в Венето и Ломбардии, это представители «Лиги Севера» — губернаторы Роберто Марони, но особенно Лука Зая, который является одним из немногих местных лидеров, которые сумели так хорошо себя зарекомендовать со своим народом, чтобы стать сильнее своей собственной политической партии.

Издание сообщает, что так много лет разочарования в федералистской мечте, никогда не воплощенной правыми, когда они были у власти, не успокоили глубокое чувство граждан, особенно в Венето, которое просят оставлять на их территории часть крупнейших налоговых доходов, а ведь Венето и Ломбардия одним из самых богатых регионов страны.

«Всегда и везде деньги — это топливо федерализма», — подчеркивается в статье.

Плохо из игры выходит правящая партия, Демократическая, не зная конкретно, что же делать, к тому же в пользу референдума высказались ее собственные мэры на севере.

Теперь, как пишет Corriere della Sera, открывается главная политическая проблема: как превратить этот народный импульс в переговоры с правительством в конце его избирательного срока, поэтому слишком слабого и слишком неопределенного, чтобы дать немедленные ответы. Следовательно, федералистское досье неизбежно окажется в центре следующей избирательной кампании, о которой никто бы не подумал несколько дней назад.

Автор статьи выражает мнение большинства — тон и стиль этих консультативных референдумов северных областей оказались успешными. В отличие от английского сепаратизма от Европы и каталонцев из Испании, которые заполнили урны, но еще ничего не получили в ответ. День голосования об автономии в Италии проходил в конституционных рамках. Очевидно, что сторонники не допустили ошибки, полагая, что такие сложные и деликатные вопросы могут быть решены путем народного голосования, задуманного как плебисцит.

Теперь Венето и Ломбардии предстоит разработать устойчивое политическое предложение, возможно, наряду с другими крупными северными регионами, такими, как Эмилия, который способен дать законодательную базу бесспорному проявлению воли избирателей.

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