Глава Крыма представил нового руководителя Госкомнаца

Симферополь, , 11:28 — REGNUM Председателем Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым назначен Ленур Абдураманов. Нового главу комитета на заседании правительства Крыма представил глава региона Сергей Аксенов, пишут 24 октября «Известия».

При этом Аксенов выразил уверенность, что новый глава «оживит процесс в комитете». Ранее Абдураманов отвечал за сектор по вопросам межнациональных отношений администрации Феодосии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября предыдущий председатель Госкомнаца Крыма Заур Смирнов подал в отставку по требованию главы республики. На этом посту Смирнов находился с апреля 2014 года.

Как пояснил Аксенов, проводившиеся комитетом мероприятия в сфере национальной политики большей частью были формальными, при этом связи с национальными общинами в полной мере не выстраивались.

Напомним, что в середине октября в нескольких городах Крыма состоялись одиночные пикеты против действий спецслужб в отношении активистов террористической группировки «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По итогам несогласованных акций были задержаны 49 крымских татар.

По мнению экспертов, инцидент окончательно показал неэффективность назначенных властями новых лидеров крымско-татарского народа.

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