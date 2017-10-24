American Conservative: Трампа толкают к новой война на Ближнем Востоке

Вашингтон, , 12:02 — REGNUM На фоне неизбежности поражения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии все проблематичнее для США становится воспринимать произошедшее в качестве успеха: в Сирии и Ираке свои позиции укрепили поддерживаемые Ираном силы, а сами правительства этих стран, похоже, все больше следуют курсу Тегерана. В сложившихся условиях у США, которые решительным образом вступают против такого развития событий, может не остаться выбора, кроме как пойти на очередное военное вмешательство. Тем не менее по-настоящему обостряет положение дел, что президента США Дональда Трампа, возможно, подталкивают к такому решению, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

На глазах у союзников США члены курдских вооруженных формирований пешмерга были выдавлены из провинции Киркук и с территорий, совместно с США освобожденных ими от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совместно с США. При этом армия Ирака, которая осуществляла эту операцию, получила подготовку и вооружение от тех же США. Более того, Вашингтон предостерег курдов от проведения референдума о независимости, который состоялся 25 сентября. К этим предостережениям подключились и Иран с Турцией, опасающиеся, что это голосование, на котором подавляющим большинством было поддержано отделение региона от Ирака, может стать магнитом для курдского меньшинства в их собственных странах. Однако курды референдум все же провели, и теперь, после того потери Киркука и его нефти, их мечта о независимости, по сути, разбита.

Такое развитие событий вызывает особенное беспокойство Вашингтона потому, что перед США открывается новая ближневосточная реальность: после того, как 4,5 тыс. военнослужащих США погибли, еще больше число их получили ранения, а на ветер были выброшены триллионы долларов, Ирак не стал прозападной демократией и союзником США, на что надеялись бывший президент США Джордж Буш — младший и неоконсерваторы. Похоже, что теперь Ирак ближе к Ирану, нежели к Вашингтону.

Осознавая эту мрачную перспективу, глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявил 22 октября, что «иранские вооруженные формирования, находящиеся в Ираке, должны сейчас, когда борьба против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подходит к концу, отправиться домой. Любые иностранные бойцы, находящиеся в Ираке, должны покинуть эту страну».

Читайте также: В Багдаде осудили заявление Тиллерсона о поддерживаемых ИРИ формированиях

Но что делать, задается вопросом автор, если правительство премьер-министра Ирака ХайдераАбади не пойдет на уступки в этом вопросе, если Корпус стражей исламской революции откажется возвращаться в Иран, а шиитские формирования, которые помогли вернуть Киркук под контроль Багдада, не станут входить в состав армии страны. Кто тогда будет добиться исполнения требований Тиллерсона?

Стоит также обратить внимание на то, что происходит и в Сирии. Там поддерживаемые США Демократические силы Сирии (ДСС), состоящие по большей части из курдских подразделений, только что освободили город Ракка — бывшую столицу «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) город Ракку, — а также захватили у боевиков одно из крупнейших нефтяных месторождений Сирии — Аль-Омар. Теперь основная гонка развернется между ДСС и официальным Дамаском вокруг того, кто быстрее захватит сирийско — иракскую границу.

Читайте также: Сирия: Ракка будет освобожденной, когда в неё войдут сирийские войска

Смысл в том, что основная цель США, состоявшая в уничтожении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), почти достигнута. При этом, подчеркивает автор, можно ли считать успехом действия Вашингтона, если его победа создает выгодные для Ирана условия в Ираке и Сирии, а также дает исламской республике возможность создать безопасный коридор от Тегерана через Багдад и Дамаск в ливанскую столицу Бейрут?

И вышедшая 22 октября в издании The Washington Post под заголовком «Следующие ближневосточные войны» статья ставит перед США ряд крайне важных вопросов: готов ли Трамп к еще одной войне для того, чтобы не допустить консолидации Ираном своих позиций в Сирии, поддержит ли американский народ отправку войск для участия в таком конфликте, а также даст ли на это свое согласие Конгресс? Более того, не последнюю роль здесь играет вопрос о том, как себя поведут союзники США, если Трамп и его генералы посчитают, что движение Сирии и Ирака в сторону Ирана недопустимо в рамках жизненно важных национальных интересах США. В частности, если Вашингтон положится на курдов в Сирии, он потеряет одного из своих союзников по НАТО в лице Анкары, которая рассматривает сирийских курдов в качестве пособников Рабочая партия Курдистана (РПК), которая считается в Турции террористической организацией.

При этом само желание или нежелание Трампа начинать новую войну на Ближнем Востоке после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может оказаться вторичным. Так, 21 октября Израиль нанес новые ракетные удары по позициям сирийской армии в ответ на обстрел Голанских высот. В Дамаске заявили, что «террористические» союзники Израиля внутри Сирии нанесли этот удар, чтобы у ВВС страны был повод для удара?

Единственной причиной, по которой Тель-Авив хотел бы спровоцировать войну с Сирией, отмечает автор, является то, что нынешний исход шестилетнего конфликта для Израиля неприемлем, поскольку он станет для него стратегической катастрофой. В частности, шиитская вооруженная группировка «Хезболла», как никогда прежде укрепившая свои позиции, стала частью победоносной коалиции Асада. Иран, возможно, уже создал безопасный коридор из Тегерана в Бейрут, тогда как его присутствие в Сирии может теперь носить постоянный характер.

Читайте также: Нетаньяху: Военные базы Ирана в Сирии неприемлемы для Израиля

И только одна сила, действующая в регионе, обладает потенциалом, достаточным, чтобы обратить эту тенденцию в ходе войны в Сирии. И этой силой являются США. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху понимает, что в случае начала войны в Сирии, Конгресс наполнится призывами прийти на помощь Израилю.

Так, в заключение статьи в The Washington Post давалось наставление президенту, гласившее, что «если США не смогут защитить своих союзников или поспособствовать новым политическим договоренностям по Сирии и Ираку, стоит ожидать начала новых вооруженных конфликтов, появления новых террористических угроз и в конечном счете необходимости еще большего вмешательства США» на Ближнем Востоке. По сути, сторонники военного вмешательства из The Washington Post говорят: ситуация неприемлема, поэтому нужно уже сейчас идти на конфронтацию с Ираном и Асадом, в противном случае с ними придется воевать позже.

Таким образом, заключает Бьюкенен, Трампа подводят к черте, и если он еепересечет, в историю бывший телеведущий войдет так же, как и его предшественник на посту главы Белого дома республиканец Джордж Буш — младший.