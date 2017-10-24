Странности оптимизации: должностей для чиновников Татарии уже 5,5 тыс

Казань, , 11:04 — REGNUM Из министерства образования и науки Татарии в отдельную структуру выделили инспекцию по контролю и надзору в сфере образования. Для этих целей из ведомства было выделено 49 госслужащих. Таким образом, количество должностей в министерстве на бумаге сократившееся с 154 до 105, по факту осталось прежним, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соответствующий указ главы региона.

При этом количество должностей государственной гражданской службы республики в госорганах региона уже превышает 5,5 тыс. Для сравнения, на конец 2016 года Росстат называл численность работников, замещавших должности гражданских служащих в органах исполнительной власти региона, на 1,1 тыс. меньше — 4397, а укомплектованность ведомств была 93,9%. Недостающие 6,1% до полной штатной численности существенно меньше, чем 1,1 тыс. «излишком» должностей, перечисленных в указе главы региона УП-1215 с учётом всех его изменений и дополнений.

Больше всего должностей служащих оказалось в министерстве финансов РТ — 1028, из которых 707 — в территориальных органах казначейства и 228 — в департаменте казначейства.

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В начале осени 2017 года оптимизация численности госслужащих была проведена в аппарате кабинета министров Татарии. Указом главы Татарии от 9 сентября 2017 года количество должностей госслужбы в этом ведомстве было увеличено с 136 до 140. Указ вступил в силу с 1 октября 2017 года.

Ещё один «оптимизационный процесс» в аппарате республиканской власти прошёл в начале октября 2017 года. Указом главы региона Рустама Минниханова от 6 октября 2017 года УП-890 управление по использованию и охране объектов животного мира было преобразовано в государственный комитет по биологическим ресурсам. Одновременно с этим число должностей по данной строке увеличилось с 37 до 42. Численность чиновников, финансируемых из федерального бюджета осталась прежней — 19, а финансируемых из бюджета республики выросло с 18 до 23. Для того, чтобы сгладить данный рост армии чиновников, в министерстве лесного хозяйства РТ число должностей снизили с 56 до 51.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, содержание органов власти в бюджете Татарии начнёт дорожать все три последующих года. На эти цели в 2018 году заложено 1,54 млрд рублей, а в 2019 году показатель вырастет до 1,585 млрд рублей и до 1,635 млрд рублей в 2020 году. За эти годы планируется трижды проиндексировать зарплаты работников казённых учреждений региона и денежное содержание госслужащим. Индексация намечается на 1 октября каждого года и составит по 4% ежегодно. Предыдущий рост был 1 октября 2017 года.

По итогам 2016 года, средняя месячная начисленная зарплата чиновников распределилась следующим образом: в территориальных органах федеральных ведомств — 37 529 рублей, в органах исполнительной власти региона — 43 053 рубля и 31 472 рубля в органах местного самоуправления. При этом по итогам рассматриваемого периода средняя зарплата по экономике Татарии в целом составляла 30,4 тыс. рублей.

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