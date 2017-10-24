Железняк: РФ адекватно ответит США на нарушения при передаче дипархива

Москва, , 10:58 — REGNUM Вопиющим нарушением норм Венской конвенции и демонстративным преступлением назвали в Госдуме несанкционированный доступ представителей американских властей к неприкосновенному дипломатическому архиву генконсульства РФ в Сан-Франциско, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Архив, вопреки протестам со стороны российского внешнеполитического ведомства, был вывезен в Вашингтон. Власти США не предоставили российским дипломатам доступ в здание Генконсульства в Сан-Франциско для вывоза консульского архива, а самостоятельно передали его в российское посольство.

«США заигрались в развязанную ими антироссийскую истерию, позволяя себе неприемлемые для цивилизованного государства нарушения дипломатических норм международного права», — отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Международные правозащитные организации и дипломатическое сообщество «не должны оставлять без внимания преступления властей США в отношении России и российского дипломатического имущества», полагает он.

«Убежден, что наша страна адекватно, соблюдая все необходимые законны и процедуры, ответит на провокационные и противоправные действия Вашингтона», — заключил Железняк.

Власти США в нарушении международных норм самостоятельно передали российскому посольству в Вашингтоне архив закрытого ими генконсульства в Сан-Франциско, не позволив сделать это дипломатам. Вашингтон так и не пустил дипломатов в здание генконсульства в Сан-Франциско, чтобы те могли вывезти архив.

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