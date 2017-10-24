Шойгу напомнил позицию России по ядерным испытаниям КНДР

Москва, , 10:48 — REGNUM Россия последовательно выступает против провоцирующей военной активности в Северной Корее, в том числе в вопросе проведения ракетно-ядерных испытаний в КНДР, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Вызывает серьёзную озабоченность рост напряжённости на Корейском полуострове. Решительно осуждаем ракетно-ядерные испытания КНДР. Вместе с тем выступаем против провоцирующей такие испытания чрезмерной военной активности ряда стран региона», — цитирует Шойгу RT.

Он указал, что в текущих обстоятельствах прочным фундаментом для развития дипломатического урегулирования ситуации может быть «дорожная карта», созданная на основе инициатив России и Китая.

Читайте также: В США впервые за 26 лет готовы применить ядерные бомбардировщики B-52

Как сообщало ИА REGNUM, указанная «дорожная карта» предполагает отказ Северной Кореи от пусков ракет в обмен на отказ США и Южной Кореи от военных маневров вблизи от границ КНДР.

Пхеньян назвал предложенный вариант сомнительным ввиду того, что Вашингтон прибегает к запредельным военным угрозам в отношении КНДР и «такая атмосфера» не способствует ведению переговоров.

20 октября представитель МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян не станет вести переговоров с Вашингтоном по ядерному оружию, и США придется смириться с ядерным статусом Северной Кореи.

Читайте также: В КНДР пояснили возможность ведения переговоров с США

Вместе с тем, Россия поддержала резолюцию СБ ООН 2321 от 30 ноября 2016 года, которая вводит санкции в отношении Северной Кореи. 16 октября Президент России Владимир Путин подписал указ во исполнение указанной резолюции.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин ввёл санкции против КНДР во исполнение резолюции СБ ООН