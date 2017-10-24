Новым мэром Красноярска станет Сергей Ерёмин

Красноярск, , 10:11 — REGNUM Депутаты городского совета Красноярска выбрали новым мэром города представителя партии «Единая Россия», бывшего министра транспорта Красноярского края Сергея Ерёмина, передает 24 октября красноярское издание «Городские новости».

«Сегодня на сессии горсовета красноярские депутаты выбрали главу краевого центра. За кандидатуру Сергея Ерёмина было отдано 23 голоса при необходимых 19», — говорится в сообщении.

При этом руководитель администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов снял свою кандидатуру, а предприниматель и депутат красноярского горсовета Владимир Егоров, который также выставлял кандидатуру на пост мэра, призвал отдать голоса за Ерёмина.

Читайте также: Миллионеры, чиновники, пенсионеры: претенденты на пост мэра Красноярска

После голосования Ерёмин поблагодарил народных избранников за оказанное доверие и сказал, что своей работой будет вдохновлять жителей Красноярска.

«Благодарю уважаемых коллег за поддержку. Будем работать все вместе большой командой. Поданный за меня голоса воспринимаю как аванс доверия. Как сказал Константин Владимирович (Сенченко, депутат горсовета Красноярска — прим. ИА REGNUM ), мы должны вдохновлять горожан, чтобы все смотрели в наше будущее с высоко поднятой головой», — сказал Ерёмин.

Отметим, что до вступления в должность главы города Ерёмин должен принести клятву на церемонии инаугурации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы мэра Красноярска были отменены в конце 2014 года. Новая система избрания главы города возлагает обязанность по решению этого вопроса на депутатов горсовета.

За несколько дней до голосования глава города Эдхам Акбулатов заявил, что в Красноярске столкнулись интересы многих бизнес-групп, которые сегодня чрезвычайно активны, а представленные кандидаты на пост мэра не способны придать новые скорости развитию города.