Шойгу: Россия — против провоцирующей КНДР военной активности

Москва, , 09:41 — REGNUM Россия осуждает ракетно-ядерные испытания КНДР и вместе с тем выступает против провоцирующей Северную Корею чрезмерной военной активности ряда стран региона. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Четвёртом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнёров.

«Вызывает серьёзную озабоченность рост напряжённости на Корейском полуострове, — сказал Шойгу. — Решительно осуждаем ракетно-ядерные испытания КНДР. Вместе с тем выступаем против провоцирующей такие испытания чрезмерной военной активности ряда стран региона».

Он отметил, что «дорожная карта», разработанная на основе российских и китайских инициатив, может стать основой для развития политико-дипломатических механизмов корейского урегулирования.

Министр также добавил, что необходимо сохранять открытую возможность для диалога с Пхеньяном по линии Регионального форума АСЕАН по безопасности.

Ранее глава департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что Северная Корея нацелила свои ядерные ракеты в сторону США.

Как считают в КНДР, ядерное нападение может произойти со стороны Америки, но не со стороны любого другого государства.

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